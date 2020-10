Yvon terug bij fruittelers Izaäk en Jantine in 'Onze Boerderij'

Yvon terug bij fruittelers Izašk en Jantine in 'Onze Boerderij'

Vorig seizoen werd het Yvon Jaspers in 'Onze Boerderij' wel duidelijk dat het boerenleven niet altŪjd zo romantisch is als dat het lijkt. Nog nooit zagen we zoveel boeren als de laatste tijd in het nieuws en op de snelweg met hun trekkers onderweg naar het Malieveld.

Van stikstofproblemen en milieu-eisen tot kritiek op hoeveel vee we in ons land houden. De vraag die bij veel boeren dagelijks door het hoofd speelt is: hoe nu verder? Op die vraag zoekt Yvon het antwoord in de derde reeks Onze boerderij.

Aflevering 6: Yvon terug bij fruittelers Izaäk en Jantine

In de vorige aflevering maakten we kennis met boer Geert, parttime varkenshouder én bezig met het neerzetten van een nieuw concept: puur vlees produceren voor het kerstdiner. Hij neemt Yvon mee naar Engeland waar ze zien op welke indrukwekkende manier Paul Kelly het hele proces op zijn kalkoenenboerderij in eigen hand heeft: het grootbrengen, slachten en verkopen van de kalkoenen die speciaal voor het kerstdiner worden geproduceerd.

Boer David legt aan Yvon uit dat het niet altijd zo simpel is als dat het lijkt als mensen zeggen dat we geen chemische bestrijdingsmiddelen meer zouden moeten gebruiken.

Vorig jaar ontmoette Yvon fruittelers Izaäk en Jantine. Ze zag hoe het héle gezin de héle nacht in touw was om de appel- en perenbloesem te beschermen tegen de nachtvorst. Ze is terug bij de bevlogen familie, dit keer om te zien hoe belangrijk de bijen zijn voor de bestuiving en het maken van honing én of de oogst van de kersen en aardbeien dit jaar gelukt is.

