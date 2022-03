Yurani, volbloed Colombiaanse met Nederlandse nuchterheid in 'Spoorloos'

De 34-jarige sprankelende Yurani heeft nooit behoefte gehad om op zoek te gaan naar haar biologische familie in Colombia. De gedachte: 'Ze hebben me niet voor niets afgestaan' overheerst.

Daarom heeft ze zich ook nooit aangemeld bij 'Spoorloos'. Maar omdat ze inmiddels wel meer wil weten over haar etnische achtergrond, laat ze zich registreren bij een DNA-bank. Tot haar grote verbazing leidt dat tot een match met iemand die zich wel heeft ingeschreven bij het TV-programma. En zo gaat het balletje rollen. Het resultaat is een warme kennismaking met haar biologische familie, die Yurani doet dansen zoals ze is: een volbloed Colombiaanse met Nederlandse nuchterheid.

'Spoorloos', maandag 21 maart om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.