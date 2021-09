Word de beste versie van jezelf met de 'Klokhuis'-serie 'Master je mind'

Met de kracht in je kop, een goed getrainde geest, kun je superveel bereiken! Je kunt jezelf overtreffen of meer zelfvertrouwen krijgen door optimistisch te zijn, of door bijvoorbeeld iets te doen wat je nooit hebt gedurfd. Maar hoe doe je dat precies?

In de vijfdelige 'Klokhuis'-serie Master je mind ontmoeten presentatoren Janouk, Sosha en Pascal inspirerende kinderen die op eigen kracht de strijd aangaan voor een betere wereld. Elke aflevering staat in het teken van een element uit de positieve psychologie. Psycholoog Steven Pont legt uit hoe je deze elementen: optimisme, relaties, moed, idealisme en flow, kunt trainen. De afleveringen eindigen met een praktische challenge, waarin de kijkers worden uitgedaagd om in vijf weken de beste versie van zichzelf te worden.

Niet alleen de kijkers thuis, maar ook scholen en klassen nodigen we uit mee te doen aan de challenges. Vanaf 9 september staan tutorials met handige tips op hetklokhuis.nl/masterjemind en de socialkanalen van 'Het Klokhuis'. Docenten basisonderwijs vinden op de site bij elke aflevering een korte lesbrief waarmee ze met hun klas aan de slag kunnen met de vijf onderwerpen.

9 september - Master je mind – Optimisme

Janouk gaat een dagje op pad met de 13-jarige Xavi. Hij woont in Amsterdam-Zuidoost en is gek op voetballen. De wijk is vaak negatief in het nieuws vanwege geweld en vechtpartijen. Xavi vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op straat, en hij wil iets positiefs doen voor zijn buurt. Hij organiseert voetbaltoernooien, want als je gewoon plezier hebt met elkaar, dan wil je de ander geen pijn doen. Psycholoog Steven Pont legt uit hoe je zelf master in Optimisme kunt worden door bijvoorbeeld een dag niet te klagen.

Voor Ton en Liesbeth is klagen bij het Klachtenbureau juist een levenstaak (drama).

16 september - Master je mind – Relaties

Janouk ontmoet Teun Toebes, een jonge held met een duidelijk doel in z’n leven: het helpen van ouderen met dementie. Niet omdat hij ze zielig vindt, maar omdat het goed voelt om er voor een ander te zijn. En daar groei je van als mens. Psycholoog Steven Pont legt uit hoe je zelf Relatie-master kunt worden.

De Vrachtwagenchauffeuses komen erachter dat we allemaal met elkaar te maken hebben (drama).

23 september - Master je mind – Moed

Valentina, Norah, Neama, Ema en Lina, vijf vriendinnen uit groep acht van een basisschool uit Diemen, organiseerden een kinderprotest. Geïnspireerd door de Black Lives Matter beweging en hun eigen ervaringen met racisme vonden ze het tijd voor actie. Sosha sprak met ze. Hoe ga je zelf de drempel over? Psycholoog Steven Pont legt uit hoe je zelf Moed-master kunt worden.

Bezorgde Ouders Nederland heeft tips voor als je kind te weinig zelfvertrouwen heeft (drama)

30 september - Master je mind – Idealisme

Pascal ontmoet Lilly Platt, een twaalfjarige idealist die al jaren de strijd voert tegen plastic. Al het plastic de wereld uit helpen lijkt misschien een onhaalbare taak, maar Lilly laat zich niet uit het veld slaan: alle beetjes helpen en het heeft haar heel veel geleerd. Psycholoog Steven Pont legt uit hoe je erachter kunt komen wat jouw ideaal is en hoe je master in Idealisme kunt worden.

Cowboy Woody komt zijn grote filmheld tegen, maar is zelf een grotere held in het echte leven (drama).

7 oktober - Master je mind - Flow

Sosha ontmoet de Canadese Hannah, een jonge online-activiste die jongeren motiveert om hun eigen kracht te vinden. Psycholoog Steven Pont legt uit hoe je kunt uitzoeken waarvan jij in een flow raakt, zodat je zelfs vergeet te eten.

Isa van de familie Amin scoort niet goed op school, maar als ze iets doet wat ze echt leuk vindt...(drama).

'Het Klokhuis: Master je mind', vanaf 9 september elke donderdag om 18.45 uur op NPO Zapp.