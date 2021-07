Woensdag 'KRO-NCRV Teledoc: Goede Moeders'

Als verloskundige Sylvia von Kospoth ontdekt dat veel uithuisplaatsingen van kinderen voortvloeien uit slecht gefundeerde rapportages, komt ze klem te zitten tussen haar geweten en haar verantwoordelijkheid het te melden als er een nieuwe baby op komst is.

Verloskundige Sylvia von Kospoth merkt dat er de laatste tijd steeds meer vrouwen zich aanmelden die officieel worden aangemerkt als 'kwetsbare zwangeren'. In haar praktijk zijn het vooral vrouwen die in aanraking zijn geweest met jeugdzorg, of zwangeren waarbij zelfs oudere kinderen al uit huis zijn geplaatst op advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Als gevolg daarvan koesteren ze een groot wantrouwen tegenover overheidsinstanties en zorgverleners. Nu de vrouwen opnieuw zwanger zijn ziet Sylvia hoe zij zich met veel moeite aan hun verleden hebben ontworsteld. Ze hebben bijvoorbeeld een nieuwe stabielere relatie opgebouwd en betere huisvesting gevonden. Ze hebben hun leven weer op de rails en zijn vol hoop hun eerder uit huis geplaatste kinderen weer thuis te kunnen verwelkomen. Volgens het beroepsprotocol wordt verwacht dat Sylvia zo'n nieuwe zwangerschap meldt bij Veilig Thuis of gemeentelijke instellingen, zodat een risico-inschatting gemaakt kan worden voor het ongeboren kind. Maar hoe kan ze het vertrouwen winnen van deze kwetsbare zwangeren en zich tegelijkertijd houden aan de protocollen? Hoe kan ze in zo’n situatie het belang van moeder en kind voorop stellen als deze moeders niet alleen blijdschap, maar ook grote stress en angst ervaren of ze dit kind wel zullen mogen houden?

De 'Teledoc Goede Moeders' van Jorien van Nes ('De Wereld van de Chinezen', 'Het Duitsland van mijn Moeder') is een productie van Submarine en KRO-NCRV, in samenwerking met CoBO en het Nederlands Filmfonds. Een Teledoc is een lange documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp dat op een prikkelende, toegankelijke en cinematografische manier wordt verteld en bestemd is voor een groot publiek.

'Teledoc: Goede Moeders', woensdag 7 juli om 19.55 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.