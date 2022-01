Woensdag 'KRO-NCRV 2 Doc: Nederland Fraudeland' op NPO 2

Medewerkers van de FIOD, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die met dozen vol administratie uit een van fraude verdacht bedrijf naar buiten komen, het zijn beelden die iedereen kent. Een inval van de FIOD haalt vaak de voorpagina's, maar wat zich achter de schermen bij zo'n inval afspeelt blijft strikt geheim.

Voor het eerst in de geschiedenis van de dienst kreeg een filmploeg toestemming om medewerkers van de FIOD te filmen tijdens een grootschalig fraudeonderzoek. Nederland Fraudeland laat zien hoe de FIOD vermeende belastingfraude onderzoekt in een Nederlandse horecaketen en met verschillende teams binnenvalt bij verschillende horecavestigingen. In de strijd tegen fraude is heel wat geoorloofd, blijkt uit de documentaire.

Criminelen die in zonnige oorden geld witwassen, managers die zich verrijken ten koste van óns pensioen of belastinggeld, bedrijven die hun werknemers of leveranciers duperen door faillissementsfraude. Fraude vindt overal plaats. Binnen de FIOD is er een Team Criminele Inlichtingen (TCI) dat gespecialiseerd is in het opsporen en bestrijden van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit, zoals het witwassen van crimineel vermogen, drugshandel, faillissementsfraude en btw-carrouselfraude. Op basis van de door de opsporingsdienst verzamelde bewijzen beslist het Openbaar Ministerie over mogelijke strafvervolging.

Na een tip over mogelijke belastingontduiking bij een Nederlandse horecaketen start de FIOD een onderzoek. In verschillende vestigingen verdwijnt volgens de FIOD op raadselachtige wijze geld uit kassa’s. De opsporingsdienst vermoedt in eerste instantie dat er gebruik gemaakt wordt van een geprepareerd kassasysteem waarmee inkomsten kunnen worden afgeroomd. In overleg met de zaakofficier van het Openbaar Ministerie worden taps geplaatst en camerabeelden geanalyseerd. FIOD medewerkers gaan incognito op bezoek bij de vestigingen om te zien of er verdachte zaken plaatsvinden. Na maanden van onderzoek valt de FIOD in een gecoördineerde actie een aantal vestigingen van de horecaketen binnen, waarbij pinautomaten, kassasystemen en brandkasten veilig worden gesteld. Na inbeslagneming van de administratie en verhoor van werknemers begint een langdurig forensisch-boekhoudkundig onderzoek ter voorbereiding van een mogelijke strafzaak door het OM tegen het van fraude verdachte bedrijf.

De documentaire 'Nederland Fraudeland' werd mede mogelijk gemaakt door CoBO-fonds.

