Woensdag is er 'Het Beste Van... De Jaren 80' op NPO 3

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan dit decennium. We zien hoe de invloed van Madonna veel verder ging dan haar muziek alleen. Iedereen wilde er uitzien als Madonna: zonder nethempje, sjaal in je haar en beenwarmers hoorde je er niet bij.

Je ziet historische beelden van de kroning van koningin Beatrix. Op deze dag waren ook de heftige krakersrellen. We horen meerdere mensen die er bij toeval in terecht kwamen. Zij vertellen over hoe eng en bedreigend de sfeer in Amsterdam was deze dag. En je kijkt naar series als 'Miami Vice' en 'The A-Team' en herbeleeft unieke beelden van Wubbo Ockels: de eerste Nederlandse man in de ruimte.

'Het Beste Van... De Jaren 80', woensdag 28 juli om 20.25 uur op NPO 3.