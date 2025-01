Woensdag in 'DNA Onbekend': Nancy

Familiegeheimen en de ontrafeling hiervan door DNA-onderzoek staan centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie?

Grote twijfels en onbeantwoorde vragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen.

Nody groeide op zonder zijn biologische vader. Zijn moeder heeft hem altijd verteld dat hij dezelfde vader heeft als zijn twee oudere zussen, maar deze man ontkent dat. Nu Nody zelf vader is, wil hij duidelijkheid. Klopt het verhaal van zijn moeder of heeft hij toch een andere biologische vader?

In de jaren 50 reisde er een kermis door Nederland met als grote publiekstrekker: de bokstent. Jonge meiden werden massaal verliefd op de stoere boksers. Vorig seizoen ontdekten we dat een zo’n bokser bij twee verschillende dames dochters had verwekt. Maar nu is er mogelijk nog een derde dochter.

'DNA Onbekend', woensdag 29 janauri om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.