Woensdag in 'De Rijdende Rechter': lawaaipapegaai

In Leeuwarden is het hommeles tussen Ellen Döderlein en Brugt Peper. In 2017 komt meneer Peper onder haar te wonen, samen met zijn geliefde papegaai Karel.

Mevrouw Döderlein is daar niet van gediend: Karel zingt en fluit en zorgt voor geluidsoverlast, zo zegt mevrouw Döderlein. Het contact tussen de boven- en onderbuur is slecht en het liefst willen ze niets met elkaar te maken hebben. Mevrouw is vooral bang voor de dochter van de onderbuurman.

Volgens mevrouw Döderlein intimideert en treitert de dochter haar. De buurman op zijn beurt, wil dat mevrouw Döderlein stopt met de briefjes in zijn brievenbus en voelt zich gestalkt door haar. En dat allemaal door Karel. Maar is Karel eigenlijk wel de veroorzaker van alle overlast? Mr. Reid zoekt het uit.

'De Rijdende Rechter', woensdag 4 maart om 21.30 uur op NPO 1.