Woensdag in 'Cannabis': in rook op!

In 2014 wordt de Nederlandse coffeeshopondernemer Johan van Laarhoven in Thailand tot 103 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor witwassen van drugsgeld.

De Nederlandse overheid doet het af als een Thaise zaak en weigert hulp. Familie, vrienden en advocaten beginnen een wanhopig gevecht om Johan en zijn vrouw uit de 'hel van Bangkok' te halen. De zesdelige documentaireserie 'Cannabis' legt op meeslepende wijze bloot hoezeer het lot van Johan van Laarhoven is vervlochten met bijna vijftig jaar Nederlands gedoogbeleid.

Het ooit zo tolerante Nederland lijkt de koppositie als cannabis gidsland voorgoed verloren te zijn. In de laatste aflevering van 'Cannabis' zien we hoe Henk, Ben en Wernard, de cannabis ondernemers van het eerste uur, zich desalniettemin nog steeds ware pioniers tonen.

Terwijl de internationale klanten voor Henks bedrijf in de rij staan, geeft Wernard voor een steeds groter groeiende groep enthousiastelingen zijn presentaties over de kracht van mediwiet. Ben Dronkers heft het glas op het 25-jarig bestaan van zijn hennepfabriek, waar de industriële mogelijkheden met hennep eindeloos zijn.

Johan is nu weliswaar weer terug op Nederlandse bodem, maar het is nog de vraag of Frans zijn broer snel in de armen zal kunnen sluiten...

