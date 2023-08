WK Atletiek live bij de NOS

De wereldkampioenschappen Atletiek die van zaterdag 19 t/m zondag 27 augustus plaatsvinden in Boedapest zijn voor iedereen te volgen bij de NOS. Het merendeel van de wedstrijden wordt live uitgezonden op NPO 3 en op nos.nl en de NOS-app.

Tweevoudig wereldkampioene 200 meter Dafne Schippers maakt bij de NOS haar debuut als analist. Zij verzorgt afwisselend met Gregory Sedoc de analyses tijdens het dagelijkse TV programma.

Dafne Schippers debuteert als analist bij de NOS

Wereldkampioene én Olympisch medaillewinnares Dafne Schippers kan door blessures zelf niet meedoen aan dit WK en zal het toernooi voor de NOS met een scherpe blik volgen vanuit Nederland. 'Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan en analyses te verzorgen', zegt Schippers. 'Natuurlijk had ik graag zelf aan de startblokken gestaan tijdens dit WK, maar dat zit er nu helaas niet in voor mij. Aan de andere kant ben ik blij dat ik nu op deze manier mijn passie voor atletiek kan inzetten.'

WK Atletiek dagelijks bij de NOS op tv, radio en online

De TV-uitzendingen starten doordeweeks dagelijks rond 19.30 uur op NPO 3 en eindigen om 22.00 uur. Alle belangrijke wedstrijden worden live uitgezonden. De presentatie is in handen van Herman van der Zandt. Het openings- en slotweekend is te volgen op NPO 3, waarbij Jeroen Stekelenburg en Gregory Sedoc vanuit Boedapest verslag doen.

Ook op NPO Radio 1 wordt in 'Langs de Lijn en Omstreken' ruimschoots aandacht besteed aan het WK Atletiek. Uiteraard bieden ook nos.nl en de NOS-app livestreams, nieuws en achtergronden over de vorderingen in Boedapest. Nieuw dit toernooi is een dagelijks liveblog. Op YouTube geeft Gregory Sedoc uitleg over verschillende aan WK Atletiek gerelateerde onderwerpen in de rubriek NOS Sportschool.

Nederlandse kanshebbers

Alle wedstrijden vinden plaats in het gloednieuwe National Athletics Centre in Boedapest in Hongarije. Daar strijden ruim 2000 atleten uit meer dan 200 landen om de wereldtitel. Nederland vaardigt maar liefst 41 atleten af waaronder kopvrouwen Femke Bol en Sifan Hassan.