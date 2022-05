Wim Daniëls en Huub Stapel op zoek naar de ziel van het Nederlandse dorp

In het nieuwe seizoen van 'Het Dorp' reizen Huub Stapel en Wim DaniŽls, twee dorpsjongens pur sang, op motor met zijspan door Nederland. Op zoek naar de ziel van het dorp. Na het succesvolle eerste seizoen, gaan Huub en Wim wederom op zoek naar typisch dorpse fenomenen.

Ze vragen zich af wat er nog over is van het dorpse leven uit hun jeugd en willen weten of het dorp in Nederland nog toekomst heeft.

Alles gebeurt in de Nederlandse steden, zo wordt vaak verondersteld. Dat terwijl ruim tweederde van de Nederlandse bevolking op het platteland woont. Steeds meer dorpen lijken het hoofd niet boven water te kunnen houden; voorzieningen verdwijnen en jongeren trekken weg. Maar gaat het wel zo slecht met dorpen in Nederland, of zijn ze levendiger dan ooit? Huub Stapel en Wim Daniëls zoeken uit wat de toekomst is van de dorpen in Nederland. De serie is losjes gebaseerd op de besteller 'Het Dorp' van Wim Daniëls.

Aflevering 1 - De Dorpskern: zondag 22 mei om 21.20 uur bij MAX op NPO 1

Huub en Wim gaan op zoek naar het ware dorpshart. Ze reizen af naar Bourtange, een vestingdorp met van oudsher een wel heel duidelijke kern. In het Noord-Hollandse Watergang is de Dorpsstraat nog altijd de enige route door het hart van het dorp. In Wommels komt Huub met de jonge politicus Habtamu de Hoop tot de kern van de zaak, want wat elk dorp nodig heeft, zijn mensen met hart voor het dorp.

'Het Dorp' is geproduceerd door Stepping Stone in samenwerking met Omroep MAX.

'Het Dorp', vanaf zondag 22 mei om 21.20 uur bij MAX op NPO 1.