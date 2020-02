Willeke Alberti, Jeroen van Inkel en Jamai Loman te gast bij 'Tijd voor MAX'

Foto: © Omroep MAX 2018

Tijd voor een nieuwe week van 'Tijd voor MAX'! Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 februari schuiven er weer actuele en/of spraakmakende gasten aan bij Sybrand Niessen en Martine van Os.

'Tijd Voor MAX' begint de week met Renze Klamer. Hij is de host van de nieuwe late-late night talkshow Laat op Vrijdag, waarin hij met twee bekende gasten gesprekken voert over hun leven, hopelijk met een glimlach op het gezicht van de kijker als gevolg. Muzikaal spektakel is er van Hans de Booij. Na zijn grote successen in de jaren 80, wil hij Nederland opnieuw veroveren. In de studio brengt hij zijn nieuwste single Mooier ten gehore.

Zangeres en actrice Willeke Alberti vierde vorige week haar 75ste verjaardag. Bij 'Tijd voor MAX' doen we dinsdag 11 februari het feestje nog eens dunnetjes over. Samen met Sybrand en Martine blikt Willeke terug op haar lange carrière. En wat staat er allemaal nog op stapel?

Op zaterdag 15 februari begint op NPO Radio 5 de Week van de Jaren 60. Wat dat precies inhoudt, vertelt MAX-presentator Jeroen van Inkel op woensdag 12 februari. In de keuken staat die dag niemand minder dan Cas Wolters, bekend van 'Heel Holland Bakt'.

Donderdag 16 februari staat 'Tijd voor MAX' volledig in het teken van stichting MAX Maakt Mogelijk. In de studio zijn Marit van Bohemen, Serge-Henri Valcke, Karin Bloemen en Jan Slagter.

De week wordt afgesloten op Valentijnsdag, een dag waarop het werkelijke contact tussen mensen essentieel is. In deze digitale wereld lijkt juist dat contact echter steeds meer onder druk te staan. De Alliantie Digitaal Samenleven, een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voert vrijdag 14 februari op station Utrecht Centraal actie om het belang van echt contact te benadrukken. Presentator en zanger Jamai Loman is ambassadeur van #echtcontact en vertelt aan tafel hoe de actie is verlopen.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.