'Wife Swap USA' op TLC

Ieder gezin heeft zijn eigen stijl van leven en opvoeden. Wat als die gezinnen nu eens wisselen? In 'Wife Swap USA' ruilen de moeders van twee compleet tegenovergestelde gezinnen voor een weekje met elkaar om te kijken hoe het is om in een totaal andere familie te opereren.

Hoewel, moeders? In de eerste aflevering is het vader Terrel Joseph die zijn partner Jarius voor een week vaarwelzegt om het gezin van Nina en Matt Goss te runnen. De tegenstelling kan niet groter: Terrel en Jarius zijn twee Afro-Amerikaanse homoseksuelen met een baby-tweeling en een smetvrij en opgeruimd huis, terwijl Nina en Matt Goss een strenggelovig en traditioneel huishouden hebben met acht kinderen en vooral heel veel rommel. Als dat maar goed gaat!

'Wife Swap USA', vanaf dinsdag 4 februari om 21.30 uur op TLC.