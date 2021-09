Wie wordt vrijdag gekroond tot de Next Dutch Drag Race Superstar in de finale van het tweede seizoen van 'Drag Race Holland'

Foto: Videoland - © RTL 2021

Vrijdag is het bij Videoland tijd voor de grande finale van het tweede seizoen van 'Drag Race Holland'. Voor hun allerlaatste challenge moeten de drie overgebleven queens – Vivaldi, Vanessa van Cartier en My Little Puny - een videoclip opnemen met Famke Louise! De lat ligt hoog, want de eindstreep is in zicht...