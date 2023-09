Wie maakt verpletterende eerste indruk in 'Boer zoekt Vrouw Europa'

Yvon Jaspers volgt in het KRO-NCRV programma 'Boer zoekt Vrouw Europa' vijf geëmigreerde boeren in hun zoektocht naar liefde.

In de vorige aflevering hebben de boeren ieder tien briefschrijvers uitgekozen voor de speeddates. In de komende uitzending krijgen ze per date slechts vijf minuten voor die ene, allerbelangrijkste eerste indruk. Verdrinken ze in elkaars ogen of blijft het bij één gesprek?

Piet, Claudia, Richard, Haico en Bernice zitten met een kookwekker klaar op een eigen, bijzondere locatie. Richard ontvangt zijn potentiële liefdes in de binnentuin van de universiteit waar hij heeft gestudeerd en Piet in een dorpscafé in zijn geliefde Friesland. Ze hebben alle vijf hun huiswerk gedaan en letten op verschillende punten. Voor de één is oogcontact heel belangrijk, de ander wil er tijdens de dates vooral achter komen of de briefschrijver echt bereid is om te verhuizen. Yvon loopt af en toe binnen bij de boeren: houden ze hun zenuwen nog in bedwang en gaat de dag zoals ze hadden gehoopt?

Ook voor de briefschrijvers is het een spannende dag. Hoe maken ze indruk op hun boer? De één probeert het met complimenten, de ander geeft een boompje cadeau. Gedurende de dag delen ze hun ervaringen met Yvon. 'Haar ogen zijn heel mooi. Dat vind ik het belangrijkste: dat je gelukkig wordt als je iemand aankijkt', zegt een briefschrijver na zijn date met Bernice. En over boer Haico uit Denemarken: 'Wat heeft hij een mooie lach.' Ook één van de briefschrijvers van Claudia is erg enthousiast na de date: 'Ik denk wel dat er verbinding was, het oogcontact was er.'

Aan het einde van de speeddate-dag volgt het keuzemoment. De ene boer is er meteen uit, voor de ander is het wikken en wegen. Met welke vijf dates gaan ze in de volgende aflevering een dagje op pad?

'Boer zoekt Vrouw Europa', zondag 24 september om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.