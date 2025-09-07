Wie houdt zich staande in 'Kamp van Koningsbrugge'?

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 7 september 2025
Foto: © AVROTROS 2025

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

De training in Suriname start met een loodzware mars van negen kilometer, dwars door de klamme jungle waar de hitte voor sommige cursisten te veel wordt. Aangekomen op het basiskamp is er geen tijd om te rusten. De zware stormbaan Sibi Busi wacht. En ook nu geldt: niet goed is opnieuw. Na een lange trainingsdag is het tijd voor man tot man gevechten. Wie houdt zich staande?


'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 8 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Kamp Van Koningsbrugge op tv
Maandag 8 september 2025 om 20u35  »
NPO 1
Niet goed is opnieuw. Dat adagium geldt ook als het om een speedmars gaat. Dus moeten de cursisten eraan geloven. Voor de allereerste keer is Jeroen er getuige van dat Ray sprakeloos is.
Maandag 8 september 2025 om 20u35  »
NPO 1
De training in Suriname start met een mars van negen kilometer, dwars door de jungle waar de hitte voor sommige cursisten te veel wordt. Aangekomen op het basiskamp is er geen tijd om te rusten.
Maandag 15 september 2025 om 20u35  »
NPO 1
Navigeren blijkt weer moeilijker dan verwacht. De bloedhete savanne van Suriname speelt daarin een belangrijke rol. Sommigen verliezen het daardoor van de stemmetjes in hun hoofd.
Zaterdag 20 september 2025 om 10u30  »
NPO 1
Navigeren blijkt weer moeilijker dan verwacht. De bloedhete savanne van Suriname speelt daarin een belangrijke rol. Sommigen verliezen het daardoor van de stemmetjes in hun hoofd.

Persbericht AVROTROS
Kijktip van de dag

Vincent Fierens in 'De Verraders: de ronde tafel' op VTM

Een voorbeschouwing met bekende fans van het programma die speculeren over het komende seizoen. Wie zijn die twintig BV’s? Wat hebben ze in hun mars? En vooral: wie zou Staf aanduiden als 'verrader'? Vincent toont exclusieve fragmenten uit de eerste aflevering én het moment waarop elke deelnemer zijn voorkeur opgeeft: 'verrader' of 'bondgenoot'.

'De verraders: De ronde tafel', om 19.50 uur op VTM.

