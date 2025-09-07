Wie houdt zich staande in 'Kamp van Koningsbrugge'?

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

De training in Suriname start met een loodzware mars van negen kilometer, dwars door de klamme jungle waar de hitte voor sommige cursisten te veel wordt. Aangekomen op het basiskamp is er geen tijd om te rusten. De zware stormbaan Sibi Busi wacht. En ook nu geldt: niet goed is opnieuw. Na een lange trainingsdag is het tijd voor man tot man gevechten. Wie houdt zich staande?

'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 8 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.