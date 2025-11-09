Wie haalt het einde in 'Kamp van Koningsbrugge'?
zondag 9 november 2025
Foto: © AVROTROS 2025
Wie van de vijftien gewone burgers zijn mentaal en fysiek sterk genoeg voor de zware training van een commando? Een van de meest uitdagende trainingen van Nederland.
Redden de cursisten het als de emoties hoog oplopen door bericht van thuis? Wie start aan de beruchte afmatting? En belangrijker: wie haalt het einde?
'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 10 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.
Kamp Van Koningsbrugge op tv
Maandag 10 november 2025 om 20u35 »
Redden de cursisten het als de emoties hoog oplopen door bericht van thuis? Wie start aan de beruchte afmatting? En belangrijker: wie haalt het einde?
Zaterdag 15 november 2025 om 09u10 »
Redden de cursisten het als de emoties hoog oplopen door bericht van thuis? Wie start aan de beruchte afmatting? En belangrijker: wie haalt het einde?
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS