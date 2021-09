Wereldwijd succes 'Postcode Loterij Deal Or No Deal' terug bij RTL 5

En van de spannendste spelshows ter wereld is terug van weggeweest! 'Postcode Loterij Deal Or No Deal' is vanaf maandag 4 oktober dagelijks om 22.00 uur te zien bij RTL 5. De uitdagende spelshow waarin veel geld te winnen valt, wordt gepresenteerd door Buddy Vedder.

De reeks trapt af met een speciale, eenmalige VIP special bij RTL 4 op zondag 3 oktober.

Het spel

In de show maken 24 deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kans om geselecteerd te worden en plaats te mogen nemen naast Buddy. Alle 24 deelnemers hebben een eigen unieke box, met daarin een voor hun onbekend geldbedrag. Aan de speler de taak zoveel mogelijk boxen met lage bedragen weg te spelen. Nadat bekend is welk bedragen er zijn weggespeeld, biedt de bank een bedrag voor de box van de speler. De speler kan het bod van de bank accepteren en er met de 'deal' vandoor gaan, of ervoor kiezen door te spelen: 'no deal'. Wie gaat dit seizoen naar huis met de hoofdprijs van € 200.000?

VIP aflevering

In de eenmalige VIP aflevering speelt een bekende Nederlander het opwindende spel. De BN'er speelt echter niet voor zichzelf, maar voor een goed doel. Wie deze flamboyante VIP is en voor welk goed doel er wordt gespeeld, wordt later bekend gemaakt.

'Postcode Loterij Deal or no Deal', geproduceerd door EndemolShine - een label van Banijax Benelux - en mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, is vanaf 4 oktober om 22.00 uur te zien bij RTL 5.

'Postcode Loterij Deal Or No Deal: VIP Special' is eenmalig te zien op zondag 3 oktober om 21.30 uur bij RTL 4.