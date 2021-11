Wereldtop van baanwielrennen live in actie tijdens eerste 'UCI Track Champions League' bij RTL 7 en Videoland

Op 6 november klinkt het eerste startschot in de gloednieuwe baanwielrencompetitie de 'UCI Track Champions League'. De Velòdrom Illes Balears in Mallorca, Spanje, is het decor voor deze eerste race. Dit spectaculaire eerste evenement is zaterdag 6 november vanaf 18.30 uur live te zien bij RTL 7 en Videoland.