Wendy van Dijk maakt onvergetelijke ervaringen mogelijk in nieuw seizoen 'Hart in Aktie'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

In de onzekere tijd waarin we op dit moment leven heeft Nederland behoefte aan hartverwarmende verhalen. Wendy van Dijk zet in een nieuw seizoen van 'Hart in Aktie' op betrokken en bevlogen wijze mensen die het oprecht verdienen in het zonnetje.

Juist nu, in deze tijd, moeten we er immers voor elkaar zijn. Na de corona-editie dit jaar, start op woensdag 6 januari bij SBS6 een nieuw seizoen van 'Hart in Aktie'.

In 'Hart in Aktie' helpt Wendy mensen die een hoge gunfactor hebben omdat ze bijvoorbeeld de handen uit de mouwen steken voor anderen of omdat ze een verhaal hebben dat herkenbaar is en raakt. Wendy maakt dingen mogelijk die heel veel voor mensen betekenen, die zij zelf of hun omgeving niet kunnen realiseren. Met haar humor, lichtheid en liefdevolle benadering bezorgt zij mensen, zoals we dat van haar gewend zijn, een onvergetelijke ervaring.

Dit seizoen maakt Wendy onder meer kennis met Mitchel, een 21-jarige jongen met een verstandelijke beperking. Zijn grote passies: zijn eigen disco en de kermis, waar hij het hele jaar naar uitkijkt. Hij baalt er dan ook enorm van dat de kermissen vanwege corona niet doorgaan. Zijn tante nam contact op met Wendy met de vraag of ze iets positiefs kan regelen voor Mitchel die het afgelopen jaar zijn tweelingbroer verloor door een verkeersongeluk.

Ook ontmoet Wendy Esther. Zij is thuiszorgmedewerker en één van de verzorgers van Rachel, een verstandelijk gehandicapt meisje. Rachel is twintig wanneer ze overlijdt. Het is bijna een jaar later wanneer Esther Wendy om hulp vraagt. Want wat zeg je op de sterfdag tegen degenen die hun kind en zus zijn verloren? Ze wil iets bijzonders doen. Wendy mobiliseert een heel dorp voor een bijzondere gedenkdag.

Sanne heeft Wendy een brief geschreven voor haar koormaatje Bettine. Ze hebben elkaar leren kennen bij het gospelkoor waar ze beiden in zingen. Bettine is ernstig ziek: ze heeft een hersentumor en is ongeneeslijk ziek verklaard. Sanne en de koorleden willen graag aan haar laten zien dat ze Bettine ook in deze moeilijke tijd steunen.

Oma Annie en oma Wil hebben geschreven voor hun kleindochter Jaydee (10). Jaydee’s broer Ringo heeft vanwege zijn verstandelijke beperking veel zorg nodig en dat is ook voor zijn zusje niet altijd makkelijk. De oma’s van Jaydee gunnen het haar enorm om ook eens in het middelpunt van de belangstelling te staan. Wendy verrast Jaydee door haar mee te nemen naar Ahoy, waar Ronnie Flex op haar wacht …

Wendy: 'Na al die jaren blijft het prachtig om bijzondere mensen, die altijd voor anderen klaarstaan of een steuntje in de rug kunnen gebruiken, te verrassen. Hen een onvergetelijke ervaring te bezorgen. En wat is het fijn dat andere BN’ers belangeloos hun medewerking verlenen om dit mogelijk te maken. Ik heb weer een hoop mooie mensen mogen ontmoeten en verrassen.'

Verborgen camera: nog meer pure emotie en reacties

In tegenstelling tot voorgaande seizoenen wordt dit seizoen in één van de drie items die iedere uitzending beslaat, gebruikgemaakt van de verborgen camera. Mensen worden verrast zonder te weten wat hen overkomt, waardoor pure emotie en reacties worden gevangen. Gevolgd door de ontlading wanneer Wendy met camera komt vertellen dat Hart in Aktie dit mogelijk heeft gemaakt.

'Hart in Aktie' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland.

'Hart in Aktie', vanaf woensdag 6 januari wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.