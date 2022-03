Wende Snijders is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Twintig jaar geleden studeerde Wende Snijders af aan de Kleinkunstacademie. Ze groeide uit tot een gevierd artiest die niet alleen het leven, maar ook zichzelf, voortdurend onder een vergrootglas legt.

Bij Eus in de kapsalon ontvouwt zich een persoonlijk gesprek over haar diepe liefde voor het vak en over de generaties die haar voor zijn gegaan. In het nummer 'Bloed in mijn Bloed', dat haar een nominatie voor de dertigste Annie M.G. Schmidtprijs opleverde, bezingt ze precies dat: 'Er stroomt bloed door mijn bloed, een rode draad die mijn verleden beschrijft. Dromen in mijn aders, bloedlijn na bloedlijn, helden en daders.'

'De Geknipte Gast', vrijdag 25 maart om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.