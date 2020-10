Welke klas mag zich dit jaar de muzikaalste klas van Nederland noemen?

Foto: AVROTROS - © Nico Kroon 2020

Twaalf klassen uit de twaalf Nederlandse provincies gaan de muzikale strijd aan in een nieuw seizoen van 'Lang Leve de Muziek Show'.

Welke klas heeft de beste dansmoves? En wie herkent het snelst bekende nummers in een ander jasje? Naast de klassen moeten ook de leerkrachten aan de bak om de gewilde bokaal mee naar huis te kunnen nemen. Presentator Buddy Vedder wordt elke aflevering bijgestaan door co-hosts als Nicky Romero, Emma Heesters, Romy Monteiro en Jamai. Wie mag zich de Muzikaalste Klas van Nederland 2020 noemen?

Iedere aflevering strijden drie provincies tegen elkaar. Na vier afleveringen zijn er vier klassen over die het elkaar lastig gaan maken in twee halve finales. Uiteindelijk weten we na een spannende, swingende finale-uitzending wie de prijs in de wacht sleept.

Koningin Máxima ontvangt, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, voor 'Lang Leve de Muziek Show' drie kinderen op Huis ten Bosch. Tijdens deze bijzondere ontmoetingen praat zij met de kinderen over hun muzikale passie.

Families kunnen thuis met dit muzikale programma meespelen en -raden. Weten jullie alle antwoorden op de muzikale vragen? Of welke bekende nummers er in een anders jasje zijn gestopt? Daarnaast kan er ook meegeswingd worden met een muzikale challenge van Tik Tok-ster Sara Dol.

AVROTROS wil de muziekbeleving onder kinderen stimuleren en hen aanzetten tot het maken van muziek. Dit doet de omroep onder andere met programma’s als het 'Junior Songfestival', 'De Eindmusical', 'Het Kinderprinsengrachtconcert' en 'Lang Leve de Muziek Show'.

Méér Muziek in de Klas

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel kwalitatief muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting laat zien hoe waardevol muziekonderwijs is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt regionale samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

'Lang Leve de Muziek Show', vanaf 31 oktober om 18.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.