Welk duo mag zich binnenkort 'LEGO Master 2021' noemen?

Foto: RTL 4 - © RTL 2021

Acht nieuwe teams uit Nederland en Belgi gaan een bijna onmogelijke uitdaging aan: het bouwen van nog mooiere, creatievere, grotere en indrukwekkendere bouwwerken dan vorig seizoen.

Wie bouwt spectaculairder dan de rest, wie heeft het beste technisch inzicht, wie heeft stalen zenuwen en welk duo wint de titel 'LEGO Master 2021'.

Miljoenen kijkers zaten vorig jaar wekenlang aan de buis gekluisterd en zagen Jan & Lola het eerste seizoen van 'LEGO MASTERS' winnen. Vanaf zaterdag 13 maart start het gloednieuwe seizoen van' LEGO MASTERS' bij RTL 4 onder de bezielende leiding van presentatoren Ruben Nicolai en Kürt Rogiers en de nieuwe BRICKMASTER Jonathan Bennink.

'LEGO MASTERS' is een programma voor de hele familie, met oogverblindende LEGO bouwwerken, uitdagende opdrachten en spannende eliminaties. De kijkers zullen meegezogen worden in een wonderlijke wereld van fantasie en creativiteit die zijn weerga niet kent.

Lees hier wie de deelnemers aan 'LEGO MASTERS 2021' zijn!

Iedere aflevering krijgen de briljante LEGO bouwers opdrachten die ze in een bepaald aantal uren moeten volbrengen, want in 'LEGO MASTERS' zijn er geen bouwinstrumenten. Hun creaties worden beoordeeld door BRICKMASTER, een expert op het gebied van LEGO. BRICKMASTER wordt bijna iedere aflevering bijgestaan door een gast jurylid. BRICKMASTER kijkt naar het verhaal, de schaal, fantasie en techniek en het gast jurylid weet als expert alle ins en outs van het te bouwen werk.

Nieuwe BRICKMASTER

De nieuwe BRICKMASTER Jonathan Bennink is designmanager bij LEGO Creative Play Lab en zegt: ‘Vroeger speelde ik al heel veel met LEGO maar ik was ook vaak in de schuur te vinden waar ik mijn eigen speelgoed maakte. Na mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de universiteit Twente, solliciteerde ik bij LEGO. Ik had niet durven dromen dat ik nu aan het hoofd van een team sta dat nieuwe concepten uitdenkt en ontwerpt. Ons laatste project is de inmiddels wereldberoemde samenwerking met Nintendo: LEGO® Super Mario™. Deze bouwset werd eind vorig jaar verkozen tot speelgoed van het jaar.' Als BRICKMASTER let Jonathan vooral op de originaliteit en de speelbaarheidsfactor van de ideeën en kijkt hij daarnaast ook naar bouwtechnieken, esthetiek en kleurgebruik.

'LEGO MASTERS ', vanaf 13 maart elke zaterdag om 20.00 uur bij RTL 4.

'LEGO® MASTERS' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

