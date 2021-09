'We Zijn er Bijna' houdt bierquiz met verrassende winnaar!

Foto: Omroep MAX - © Nico Kroon 2019

De groep van 'We Zijn er Bijna!' reist van Limburg naar Hilvarenbeek in Brabant. De camperbus van Ben en Nel is niet op tijd te repareren. Ze hebben op de camping in Helden in een huisje gezeten, weg van de groep.