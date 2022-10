Wat zie je in oktober op Disney Channel?

Zed en Addison zitten in hun laatste jaar op Seabrook highschool, dat een thuishaven is geworden voor monsters en mensen.

Zed probeert een footballbeurs te krijgen om zo de eerste zombie ooit te worden die tot een universiteit is toegelaten. Addison organiseert een internationale Cheer-Off. Als er vervolgens intergalactische vreemdelingen opduiken die eraan willen meedoen, groeit in Seabrook de verdenking dat het ze om meer gaat dan een vriendschappelijke wedstrijd.

Première op zondag 30 oktober om 15.00 uur en herhaling op 31 oktober om 19.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Marvel's 'Spidey en zijn Geweldige Vriendjes' vertelt het verhaal van Peter Parker, Miles Morales en Gwen Stacy, die samen Team Spidey vormen en op heldhaftige avonturen gaan om de stad te beschermen.

Vanaf 22 oktober, elke zaterdag en zondag om 7.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SECRETS OF SULPHUR SPRINGS

Griffin Campbell en zijn gezin verhuizen naar het oude Tremont-hotel in de stad Sulphur Springs. De hele stad gelooft dat de geest van een meisje genaamd Savannah, dat meer dan 30 jaar geleden verdween, rondspookt in het hotel. Wanneer Griffin en zijn nieuwe beste vriend Harper het mysterie proberen op te lossen over wat er met haar is gebeurd, vinden ze een portaal waarmee ze terug in de tijd kunnen reizen. Ze ontdekken dat het geheim om het mysterie op te lossen, de ontmoeting met Griffins eigen vader is.

Vanaf 23 oktober, elke zondag om 13.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PJ MASKS

De PJ Masks zijn terug voor meer heldendaden en ontmoeten daarbij nieuwe boeven! Orticia, een vreemd meisje dat spookachtige planten laat groeien en een piratenrobot, een robotje dat is geprogrammeerd om piraterij uit te voeren. Het team vecht ook tegen bekende vijanden! Luna, Romeo, Night Ninja, Octobella en Pharaoh Boy. Ze verstevigen hun vriendschap met Newton in de ruimte en An Yu op Mystery Mountain. Maar vooral ontdekken ze meer over hun dierenkrachten!

Vanaf 1 oktober, elke zaterdag en zondag om 18.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE

VIKING SKOOL

'Viking Skool' leidt de besten van de besten op tot toekomstige leiders. De tieners Ylva, Erik en Arni zijn drie vrienden die samenkomen op de Viking Skool, maar ze zijn kansloos om Vikings te worden. Verbonden door hun status als buitenbeentjes, zal hun vriendschap alleen maar groeien als ze de uitdagingen aangaan die hen te wachten staan. Onze drie helden zullen laten zien hoe het hart en de ziel van een echte Viking eruitzien. Ze laten zien dat moedig zijn niet gemakkelijk is, maar wel noodzakelijk. Dat loyaliteit belangrijk is, maar eerlijkheid nog belangrijker, en dat vriendschap uiteindelijk de rode draad van het leven is.

Vanaf 10 oktober, elke maandag t/m vrijdag om 16.00 uur op Disney XD.

MARATHON

GRIEZEL MARATHON

Kijk tijdens de Griezel Marathon naar de Halloween afleveringen van je favoriete series, zoals 'Groen in de Grote Stad', 'Big Hero 6 de Serie', 'Gravity Falls', 'Phineas and Ferb', 'Ducktales' en 'Marvel's Spider-Man'!

Zondag 30 en maandag 31 oktober vanaf 13.00 uur op Disney XD.

MARATHON

STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD

Star Vlinder, een prinses uit een andere dimensie, strijdt tegen schurken uit het multiversum om haar krachtige, magische toverstaf te beschermen. Ze moet alleen nog even uitvinden hoe hij werkt!

Vanaf 15 oktober, elke zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur op Disney XD.

BLOK

HELDHAFTIGE MIDDAG

Tijdens dit middagblok kijk je naar je favoriete helden met series zoals 'Star Wars: Het Verzet', 'Star Wars Rebels' en 'Marvel's Spider-Man'.

Vanaf 8 oktober, elke zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur op Disney XD.