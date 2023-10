Wat zie je in oktober op Disney Channel en Disney XD?

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zijn terug in een nieuw seizoen 'Marvel's Spidey en zijn Geweldige Vriendjes'! Team Spidey moet wederom op heldhaftige avonturen om hun gemeenschap en het milieu te beschermen tegen nog meer schurken.

Vanaf 14 oktober, elke zaterdag en zondag om 7.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

DE WONDERLIJKE HERFST VAN MICKEY MOUSE

Mickey Mouse erft een stuk grond in een dorpje dat beroemd is om pompoenen. Bij aankomst blijkt echter dat zijn voorouders de grap van het dorp waren en dat er op hun land niets wilde groeien. Mickey moet en zal zijn familie-eer redden door de grootste pompoen ooit te kweken. Maar hij moet daarbij een beetje valsspelen door een groeimiddel te gebruiken. Dat loopt echter gierend uit de klauwen omdat niemand het groeimiddel met mate gebruikt. Een invasie van monstrueuze pompoenen die het dorp verwoesten is het gevolg.

'De Wonderlijke Herfst van Mickey Mouse' is te zien op zaterdag 14 oktober om 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DRONERS

Corto, Enki en Mouse wonen op Nuï, een hemels eiland dat dreigt te zinken in de zee. Als ze willen voorkomen dat Nuï verdwijnt moeten ze de Whale Cup winnen. De organisator daarvan, Wyatt Whale, zal de winnaar benoemen tot zijn erfgenaam en zal ook een tech-wens van die winnaar laten uitkomen! Tijdens de races met hun drones zullen de jonge Tiki’s hun krachten gaan ontdekken en vooral hoe vriendschap hen kan helpen om de grootste gevaren te trotseren. Misschien leren ze ook wel iets over de geschiedenis van Terraqua en over de mysterieuze Aqua’s…. Vlieg met onze helden mee in dit avontuur!

Vanaf 7 oktober, elke zaterdag en zondag om 16.30 uur op Disney XD.

MARATHON

GRIEZEL MARATHON

Geheel in het teken van Halloween is er op Disney XD een speciale 'Griezel Marathon' te bekijken, met spannende afleveringen van: 'Groen in de Grote Stad', 'Kick Buttowski', 'Gravity Falls', 'Phineas and Ferb' en 'DuckTales'.

Kijk de Griezel Marathon op 31 oktober vanaf 13.00 uur op Disney XD.