Wat zie je in november op CANAL+, Film1 en FilmBox?

Een intense Schotse misdaadserie gebaseerd op de gelijknamige roman van Irvine Welsh. Hoofdrolspeler Dougray Scott werd voor zijn rol als inspecteur Ray Lennox beloond met zowel een Emmy als een BAFTA Award.

Crime: seizoen 1 en 2

Hij speelt een getroebleerde rechercheur die worstelt met zijn eigen duistere verleden, terwijl hij de complexe en schokkende misdaadzaken van Edinburgh onderzoekt. Als een briljante maar onconventionele speurder wordt hij geconfronteerd met de verdwijning van een jong meisje, wat hem meeneemt in een wervelwind van corruptie, bedrog en persoonlijke demonen.

Stream vanaf 1 november

Vanaf 2 november wekelijks om

21.15 uur op CANAL+ Action

'Operation Fortune: Ruse de Guerre'

Een spionagethriller geregisseerd door Guy Ritchie met explosieve actie, intrige, onverwachte wendingen en een sterrencast. De film volgt spion Orson Fortune (Jason Statham), die wordt ingeschakeld om een dodelijke technologie te onderscheppen die in handen dreigt te vallen van de gevaarlijke wapenhandelaar Greg Simmonds (Hugh Grant). Fortune leidt een elite-team van internationale agenten, die samenwerken om een catastrofale dreiging te voorkomen. Om Simmonds uit zijn schuilplaats te lokken, bedenkt het team een gedurfd plan: ze betrekken Hollywood-ster Danny Francesco (Josh Hartnett) bij hun operatie.

Stream vanaf 4 november

10 november om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Don’t Go There'

Benieuwd naar de vakantiebestemmingen die je liever links laat liggen? In dit humoristische reisprogramma neemt Peter Sterk de kijker, samen met een reisgenoot, mee op een komische tour langs de plekken die je beter kunt overslaan. Telkens staat er een land of een stad centraal. IJsland, Parijs, Malta, Berlijn, Milaan en Lanzarote ontkomen niet aan de kritische blik van Peter.

Stream vanaf 1 november

Vanaf 3 november wekelijks om 20.05 uur op CANAL+ Action

'Pure': seizoen 1 en 2

Een bekroonde Canadese serie die je meeneemt in de wereld van een gesloten, geheimzinnige subcultuur. Het verhaal, dat gebaseerd is op waargebeurde gebeurtenissen, volgt Noah Funk, de nieuw gekozen doopsgezinde predikant. Hij is vastbesloten om zijn gemeenschap te verlossen van drugs en de banden met meedogenloze Mexicaanse cocaïnekartels. Maar net als hij denkt dat hij de strijd heeft gewonnen, komt hij halsoverkop in een wereld van geweld, hebzucht en verraad terecht. Pure kreeg achttien nominaties en vier awards op Canadese filmfestivals.

Stream vanaf 18 novermber

'Hunters': seizoen 1 en 2

Al Pacino schittert in deze spannende serie als de Joodse vluchteling Meyer Offerman, een rol waarvoor hij een Golden Globe-nominatie ontving. Offerman is samen met een groep jonge nazi-jagers actief in de jaren '70 in New York. Ze zijn op zoek naar oorlogsmisdadigers die een verborgen leven leiden in Amerika. Wanneer ze ontdekken dat een aantal nazi’s een sinister complot smeden om een Derde Rijk te herstellen, nemen ze het recht in eigen handen. Gedreven door wraak, navigeren de hunters door een duistere wereld van geheimen en morele kwesties.

Stream vanaf 25 november

'Turn: Washington’s Spies' - seizoen 1 t/m 4

Een historische dramaserie, die zich afspeelt tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Het verhaal volgt een boer uit Long Island, Abraham Woodhull (Jamie Bell), die samen met een groep jeugdvrienden een spionagenetwerk opzet. Deze spionnen, bekend als de Culper Ring, spelen een cruciale rol in het keren van de strijd tegen de Britse overheersing en dragen bij aan de onafhankelijkheid van Amerika. Een spannend verhaal over de verborgen geschiedenis van spionage en verzet in de vroege jaren van de Verenigde Staten.

Stream vanaf 7 november

In de maand november bij Film1 Premiere en on demand:

'Fallen Leaves'

Twee eenzame zielen treffen elkaar per toeval tijdens een doorsnee nacht in Helsinki. Beiden op zoek naar een eerste, enige en ultieme liefde van hun leven, maar drankgebruik maakt dat onmogelijk. Deze gestileerde, romantische tragikomedie van de Finse regisseur Aki Kaurismäki ontving talloze nominaties op filmfestivals en won maar liefst negen prijzen, waaronder de Juryprijs op het Cannes Filmfestival.

Arthouse Sunday

Zondag 3 november om 20.30 uur

'Living'

Een Oscargenomineerde Bill Nighy schittert als de Britse ‘gentleman’ Mr. Williams, een rechtlijnige, maar eenzame kantoorklerk. Hij rouwt al enige tijd om zijn overleden echtgenote, heeft geen contact meer met zijn zoon en laat het leven aan hem voorbijrazen. Wanneer hij te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft, herontdekt hij zijn levenskracht en gaat op zoek naar een manier om de wereld iets mooier achter te laten.

Zaterdag 9 november om 20.30 uur

'Spinning Gold'

Nog voordat de disco regeerde, was er één platenlabel dat alles veranderde. Met zijn Casablanca Records herschreef de kleurrijke platenproducer Neil Bogart de muziekgeschiedenis in de jaren zeventig. Door een mix van creatieve waanzin en geloof in elkaar en de muziek die ze maakten, vormde zijn team van jonge muziekliefhebbers een hele eigen cultuur.

Zaterdag 16 november om 20.30 uur

'Reality'

Aan de hand van de audiodialogen die letterlijk uit het originele FBI-transcript zijn gehaald, toont dit intrigerende drama hoe de ondervraging verliep van de Amerikaanse klokkenluider Reality Winner. De twintiger, overtuigend gespeeld door Sydney Sweeney, werd ervan verdacht staatsgeheimen te hebben gelekt.

Zaterdag 23 november om 20.30 uur

Fimbox:

'Door Mouse'

De Nederlandse Famke Janssen speelt in deze excentrieke neo-noir de nachtclubeigenaresse Mama. Wanneer een aantal striptease-danseressen plotseling verdwijnt, gaat een van de meiden, genaamd Mouse, op onderzoek uit. Mouse en haar vriend trekken zonder terugdeinzen een beerput open van corruptie, mensenhandel en moord.

Maandag 4 november om 20.30 uur

'The Wolf of Wall Street'

Onder regie van Martin Scorsese schittert een sterrencast, met in de hoofdrollen Golden Globe-winnaar Leonardo DiCaprio en Margot Robbie ('Barbie'). Het verhaal speelt zich af in de donkere en extravagante wereld van Wall Street eind jaren tachtig. De film is gebaseerd op de gelijknamige memoires van Jordan Belfort, een aan drugs, drank en seks verslaafde effectenmakelaar, die door fraude multimiljonair wordt.

Maandag 11 november om 20.30 uur

'The Singing Club'

Kristin Scott Thomas in een feelgoodfilm van Peter Cattaneo ('The Full Monty') naar een waargebeurd verhaal dat wereldwijd vele vrouwen heeft geïnspireerd om samen te zingen. De film volgt een groep vrouwen die, na een moeilijke periode in hun leven, besluit een zangclub te starten. Kristin Scott Thomas speelt de hoofdrol als de vastberaden en charismatische leidster. Terwijl de vrouwen zich voorbereiden op hun eerste optreden, ontdekken ze de kracht van muziek en de vreugde van samen zingen.

Maandag 18 november om 20.30 uur

'Speak No Evil'

Een briljant duister verhaal vol spanning en bedrog van de Deense regisseur Christian Tafdrup. De satirische thriller is losjes gebaseerd op eigen ervaringen van Tafdrup. Op schitterende wijze vertolken Fedja van Huêt en Karina Smulders de hoofdrollen, waarbij ze een Deens gezin dat ze op vakantie hebben ontmoet, de stuipen op het lijf jaagt in hun Hollandse woning. Speak No Evil beleefde zijn wereldpremière op het Sundance Film Festival en oogstte veel lof. Sindsdien heeft de film op diverse internationale festivals meerdere prijzen in de wacht gesleept.

Maandag 25 november om 20.30 uur