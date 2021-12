Wat zie je in januari op Disney Channel?

Het avontuur in Parijs gaat verder voor Ladybug en Cat Noir. Ze worden omringd door nieuwe bondgenoten en nemen het op tegen een vijand die sterker en vastberadener is dan ooit.

Maar er gaan dingen veranderen voor Ladybug en Cat Noir in hun leven als superheld, en voor Marinette en Adrien in hun leven op school.

'Miraculous', vanaf 10 januari, elke maandag tot en met vrijdag om 18.00 uur op Disney Channel.

GHOSTFORCE

Andy, Liv en Mike, drie gewone middelbare scholieren, worden gerekruteerd door een excentrieke wetenschapper om de Ghostforce te worden: superhelden die in het geheim vechten tegen de spoken die rondspoken in New York.

Vanaf 10 januari, elke maandag tot en met vrijdag om 18.45 uur op Disney Channel.

MARATHON: MIRACULOUS WORLD

Het is tijd voor 'Miraculous World Marathon' op Disney Channel! Ga met Marinette en Adrien mee naar Shanghai, die daar allebei belanden net op het moment dat een magisch sierraad - vergelijkbaar met de 'Miraculous' - in gevaar is. Volg daarna Marinette en haar klas, voor de Frans-Amerikaanse vriendschapsweek. De hele klas is er... behalve Adrien, omdat zijn vader hem weigert te laten gaan!

Zaterdag 29 januari, vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Marvel's 'Spidey en zijn Geweldige Vriendjes' vertelt het verhaal van Peter Parker, Miles Morales en Gwen Stacy, die samen Team Spidey vormen en op heldhaftige avonturen gaan om de stad te beschermen.

Vanaf 24 januari, maandag tot en met donderdag om 08.05 uur op Disney Junior.

T.O.T.S.

Pip, Freddy en de andere bezorgvolgels moeten de pasgeboren dieren naar hun liefhebbende families vliegen. Van puppy's en kittens tot apen en zelfs babyolifantjes, voor Fred en Perry is er geen belangrijkere taak dan het afleveren van de baby's. Er is voor hen geen enkele baan die leuker is dan deze speciale bezorgingen.

Vanaf 10 januari elke maandag tot en met vrijdag om 08.30 uur op Disney Junior.

STUNT - SPEELTIJD MET BLUEY

Bluey is een 6 jaar oude puppy met een grenzeloze fantasie die ervan houdt om het dagelijkse leven in een groot avontuur te veranderen. Samen met haar kleine zusje Bingo ontdekken ze hun wereld met spelletjes om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - met name papa - te betrekken bij hun plezier. Hoewel papa denkt dat hij de baas is, zijn de meisjes zeker de baas als het gaat om speeltijd!

Vanaf 3 januari, maandag tot en met vrijdag om 12.40 uur op Disney Junior.