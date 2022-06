Wat taxeert 'Tussen Kunst en Kitsch' deze week?

Expert Robert Aronson taxeert zes 'Zoutmanbordjes'. Op de bordjes staat het schip met de naam van Johan Zoutman, bevelhebber en held van de Nederlandse vloot in de achttiende eeuw.

Jaap Polak taxeert een kwispedoor en een wijnkan van porselein. Het type porselein werd gemaakt voor de rijke bourgeoisie. De kan werd gebruikt voor wijn en de kwispedoor gebruikte men om pruimtabak in te spugen. Ook komt er een wand-of tafelklok in houten kast aan bod. Expert Fred Kats taxeert de Haagse klok. Deze klok heeft een bewerkt familiewapen onderin, wat vrij ongebruikelijk is.

