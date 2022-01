Wat speelt in februari bij Videoland?

Februari staat bij Videoland in het teken van grote merken: onder andere 'De Bachelor,' 'Força Koeman' en 'The Good Doctor' zijn deze maand bij Videoland te vinden. 'H3L' keert terug met een vierde seizoen en de eerste Videoland Academy-documentaire 'Lachgaskoning Deniz: De Afterparty' staat op stapel.

'The Good Doctor' S5

Amerikaanse dramaserie over de jonge chirurg Shaun Murphy die van het platteland naar de grote stad verhuist om te gaan werken in een prestigieus ziekenhuis. De briljante Murphy lijdt aan een autistische stoornis, waardoor hij nauwelijks in staat is om contact te leggen met de mensen om zich heen. Zijn gebrek aan sociale vaardigheden compenseert hij met zijn buitengewone medische gave. Seizoen 5 belicht de gebeurtenissen nadat Lea Shaun ten huwelijk vroeg. Komt het verloofde stel het plannen van de perfecte bruiloft zonder problemen door?

'The Good Doctor' S5 is vanaf 7 februari te zien bij Videoland. S1 t/m S4 zijn al te zien bij Videoland.

'Ranking the Stars: Valentijnsspecial'

Valentijnsspecial van 'Ranking The Stars' met Videoland-gezichten. Een panel van tien bekende Videoland-gezichten krijgt vragen voorgeschoteld die van tevoren beantwoord zijn door het publiek. Het publiek heeft de deelnemers een plek gegeven op een lijst van één tot tien. Aan de BN'ers weer de taak om elkaar ook te ranken en te raden waar zij zelf zijn geplaatst. Leslie Keijzer, Tisjeboy Jay, Marvin Wijnans, Jasper Lijfering , Niek Marijnissen, Envy Peru, Joan Pronk, Demi de Boer, Sonny Lorenzo en Diva Maria zijn te zien in deze special.

'Ranking the Stars: Valentijnsspecial' is vanaf 14 februari te zien bij Videoland.

'ZeroZeroZero'

De achtdelige serie 'ZeroZeroZero', gebaseerd op het gelijknamige boek van Roberto Saviano, volgt de reis van een zending cocaïne van Italië tot Mexico en de Verenigde Staten. Als de Italiaanse 'Ndrangheta een enorme lading cocaïne bestelt, zijn daar partijen van over de hele wereld bij betrokken. De Amerikaanse familie Lynwood heeft een scheepvaartmaatschappij en fungeert als tussenpersoon tussen de Italiaanse maffia en de Mexicaanse drugskartels. Maar drugssmokkel is een riskante handel, zeker als er een criminele machtsstrijd losbarst.

'ZeroZeroZero' is vanaf 14 februari te bingen bij Videoland.

'Mr. & Mrs. Smith'

Na een gezegend huwelijk van zes jaar belanden John en Jane Smith in een relationele impasse; totdat hun geheim aan het licht komt! Ze zijn beiden uiterst dodelijke en goedbetaalde huurmoordenaars die werken voor concurrerende organisaties. Wanneer ze ontdekken dat ze elkaars volgende doelwit zijn, verandert hun leven in een pikante en explosieve mix van humor, passie, non-stop actie en hightech wapentuig. Met Brad Pitt en Angelina Jolie in de hoofdrol.

'Mr. & Mrs. Smith' is vanaf 14 februari te zien bij Videoland.

'H3L' S4

Twee nieuwe scholieren, Zaka (Ciraj Amalal) en Joey (Mark Lucas), waren te lastig op hun oude school en worden overgeplaatst naar H3L, maar ook hier zorgen ze voor problemen als ze al snel botsen met Dylan. Christina wil juist intiemer worden met Dylan en vindt de nieuwe jongens daarom niks maar worstelt zelf met nachtmerries over Tygo. Quinty vindt Zaka en Joey wel tof, maar dat zet weer haar vriendschap met Christina op scherp. Wie zorgt er dit seizoen voor de grootste chaos in de beruchtste klas van Nederland? Met bijrollen voor Glen Faria, Ritse de Jong en Ruben van der Meer.

Het vierde seizoen van 'H3L' is vanaf 28 februari elke werkdag te zien bij Videoland.

Videoland Academy

Na de eerste fictiefilms van de Videoland Academy, die bij Videoland te zien zijn, komt nu de eerste Videoland Academy-documentaire uit. De Videoland Academy is hét platform van Videoland voor een nieuwe generatie makers. Volg de Videoland Academy op social via @videoland.academy of ga voor meer informatie naar videoland.com/academy.

'Lachgaskoning Deniz: De Afterparty'

Deniz Üresin is de lachgaskoning van het uitgaansleven. Als Hamza, zijn beste vriend en medegebruiker, plotseling overlijdt wil Deniz definitief stoppen met zijn lucratieve handel. Hoe kan hij de demonen uit zijn verleden verslaan en kan hij aan de dwangsom van 1 miljoen euro ontkomen?

De eerste Videoland Academy documentaire 'Lachgaskoning Deniz: De Afterparty' bestaat uit drie delen en is vanaf 4 februari in zijn geheel te zien bij Videoland. Het scenario en de regie zijn in handen van Marthe Naber Heuer en de documentaire is geproduceerd door Totem Media.

Verwacht in februari

'De Bachelor'

Het romantische liefdesavontuur van Thomas van der Vlugt zal in februari te zien zijn bij Videoland. Vindt hij zijn liefde in Mexico? De exacte releasedatum wordt later bekendgemaakt.