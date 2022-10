Wat speelt bij Videoland in oktober?

Het najaar vol drama staat voor de deur bij Videoland, want eind september verschijnen de drie nieuwe Videoland Academy films én de comedyserie 'Moedermaffia' met Loes Haverkort in de hoofdrol.

In oktober staan er Videoland Originals voor de jeugd op de planning in de vorm van een Sinterklaasfilm én -serie. Ook voor de realityliefhebber staat er een boel te gebeuren: zo komt er een nieuw seizoen aan van 'Villa Oranje,' waarin met de Gouden Generatie van '88 wordt teruggeblikt op de EK-winst van destijds, wordt het griezelen geblazen met de Halloween-editie van 'De Verraders' én wordt er een gloednieuw love reality format toegevoegd aan de Videoland-familie, namelijk 'Matched by Mom.' En natuurlijk dé wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt… Hari versus Overeem.

Highlights oktober

'De Club van Sinterklaas: Geheimen van de Sint'

Een mysterieuze en magische serie waarin de inhoud van Sinterklaas' dagboek ervoor zorgt dat de boel op stelten komt te staan. De meiden van KADO vinden het magische dagboek van Sinterklaas, waarin allerlei geheimen staan van zowel de Sint als alle pieten in het kasteel. Het bevat daarnaast een route naar Sinterklaas' geheime kamer met magische objecten. Wanneer de andere pieten erachter komen dat hun geheimen in dit dagboek staan, scheuren zij hier stiekem pagina’s uit om hun geheimen te bewaken. Dit zorgt alleen voor grote problemen in het kasteel en brengt het Sinterklaasfeest in gevaar.

De Videoland Original serie 'De Club van Sinterklaas: Geheimen van de Sint' is vanaf 2 oktober wekelijks te zien bij Videoland.

'De Kleine Grote Sinterklaasfilm'

In deze voorganger van 'Waar is Sinterklaas?!' leren we het neefje van Marco Marsepein kennen, genaamd Chico. Elk jaar moet hij zijn oom weer missen als hij met Sinterklaas en de pieten naar Nederland vertrekt. Chico wil daarom graag - net als zijn oom - piet worden en daarom besluit hij om stiekem aan boord te glippen van de stoomboot en te proberen de pieten naar Spanje terug te krijgen. Hij weet een paar pieten voor te liegen, maar wordt toch uiteindelijk ontmaskerd. Echte pieten liegen niet en Chico moet deze les leren als hij een echte piet wil worden. Als Chico echt zo graag een piet wil zijn, moet hij zich aan de andere pieten bewijzen...

De Videoland Original 'De Kleine Grote Sinterklaasfilm' wordt geproduceerd door Messercola en is vanaf 4 oktober te zien bij Videoland.

'Ik Weet je Wachtwoord'

De prijswinnende RTL Nieuws journalist Daniël Verlaan neemt je mee in de schimmige wereld van online criminaliteit. Hij legt gevaren bloot, spreekt slachtoffers en verkent de leefwereld van de daders. Wie zijn deze mensen, hoe gaan ze te werk en wat zijn hun beweegredenen? In deze documentaire onderzoekt hij de wereld van ransomware criminelen, infiltreert in Telegram-groepen om online shamers te confronteren en laat zien hoe makkelijk het is voor hackers om op afstand andermans leven te ontregelen. Niet om mensen bang te maken, maar wel om ze ervan bewust te maken dat onze groeiende afhankelijkheid van het internet gevaren met zich meebrengt waar iedereen vroeg of laat mee te maken kan krijgen.

De driedelige Videoland Original documentaire 'Ik Weet Je Wachtwoord' is in oktober in zijn geheel te zien bij Videoland.

'FIVE LIVE'

Sara en Roderik presenteren elke vrijdag de goedbekeken talkshow Five Live op de commerciële zender Five. Dankzij hun successen hebben ze een gigantische Gooische villa kunnen kopen. Hier woonden ze eerst samen, maar na de scheiding is het huis opgedeeld in twee woningen met elk een eigen ingang. Zo kunnen hun puberkinderen Pieter (16) en Olivia (14) 'gewoon' bij hun ouders blijven wonen. Sara krijgt alleen iets te veel mee van de vrouwen die Roderik mee naar huis neemt...

De Talpa-serie 'FIVE LIVE' is vanaf 3 oktober wekelijks te zien bij Videoland. De tv-uitzendingen zijn vanaf zondag 2 oktober wekelijks om 21.30 uur.

'Matched by Mom'

De Zomer Vol Liefde is bij Videoland nog lang niet ten einde! In oktober start het gloednieuwe love reality format 'Matched by Mom.' Wanneer je toe bent aan de perfecte match en het je zelf niet lukt diegene te vinden, dan kun je altijd nog de hulp van je moeder inschakelen bij het vinden van een nieuwe partner. Dat is precies wat in ‘Matched by Mom’ gebeurt. Vier moeders reizen met hun zoons af naar Portugal om vanuit een luxe villa op zoek te gaan naar hun ideale schoondochter. Presentator Edson da Graça helpt de duo’s erbij.

'Matched by Mom' is vanaf 4 oktober wekelijks te zien bij Videoland. De eerste aflevering is op dinsdag 4 oktober om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Glory Collision: Hari vs. Overeem'

Sinds augustus zijn alle wedstrijden van Glory kickboxing live te zien bij Videoland. Op zaterdag 8 oktober staat de klapper Hari vs. Overeem op de planning. Rondom de Glory-events maakt Videoland een live studioprogramma. Als presentator is kickboks-kenner Mark Schaaf aangetrokken. De analistenpoule bestaat uit Remy Bonjasky, Lucia Rijker en Melvin Manhoef. Het commentaar wordt gegeven door Alex Lely en Remy Bonjasky.

'Glory Collision 4: Hari vs. Overeem' is op zaterdag 8 oktober vanaf 20.00 uur live te zien bij Videoland.

'Zoey 101' S1 en S2

'Zoey 101' gaat over het leven van Zoey (Jamie-Lynn Spears) die naar een voormalige jongens-kostschool gaat. Enthousiast, opgewonden en vol goede moed begint Zoey aan het schooljaar op haar nieuwe school.

Twee seizoenen van 'Zoey 101' zijn vanaf 15 oktober te bingen bij Videoland.

'Villa Oranje' S2

Ronald Koeman, Wim Kieft, Hans van Breukelen en Jan Wouters werden in 1988 Europees Kampioen: een ongeëvenaarde Oranje prestatie die Nederland totaal op z’n kop zette. Vergezeld door co-host en recordinternational Wesley Sneijder reist Frank Evenblij met deze Oranjehelden af naar Portugal om terug te blikken op dit legendarische toernooi. Met de gouden generatie van toen halen ze herinneringen op, bespreken ze hoogte- en dieptepunten uit hun roemrijke carrières van de afgelopen 35 jaar en er wordt natuurlijk vooruitgeblikt naar het aankomende WK in Qatar.

Het tweede seizoen van 'Villa Oranje' is vanaf 21 oktober wekelijks te zien bij Videoland.

'Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang'

Iedereen kent De Zwarte Cross: het grootste festival van Nederland dat met een unieke mix van muziek, motorcross, stunts, theater en typische Achterhoekse gezelligheid in 25 jaar tijd uitgroeit tot een krankzinnig en veelgeprezen fenomeen. Een fenomeen dat kampt met vooroordelen, maar staande blijft door een duidelijke en originele identiteit, maar... voor hoelang nog? Bijna drie jaar lang doken documentairemakers Floor van der Kemp en Lars Gierveld in de wereld van de Zwarte Cross, dat dit jaar haar 25e editie viert. Met open vizier volgden zij de mensen achter het meest kleurrijke, geprezen én onbegrepen festival van Nederland. Een film over een jongensdroom die begon met 1.000 bezoekers op een veldje in Hummelo en uitgroeide tot één van de grootste festivals van Europa met jaarlijks 220.000 bezoekers.

De documentaire 'Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang' gaat op 9 oktober in première bij Pathé en is vanaf 24 oktober exclusief te zien bij Videoland.

'De Verraders Halloween'

Met Halloween keert het programma 'De Verraders' terug bij Videoland met zes afleveringen. De Halloween-editie belooft een extra spannend en ijzingwekkend seizoen te worden! Strijdend tot de laatste snik gaan ze tot het uiterste!

De zes afleveringen van de special 'De Verraders Halloween' zijn vanaf 27 oktober dagelijks te zien bij Videoland.

Tweede lichting Videoland Academy films

Na het succes van de eerste editie (2021) van de Videoland Academy gaan ook dit jaar drie duizelingwekkende midlength films op zondag 25 september in première op het Nederlands Film Festival en zijn vanaf dan ook direct exclusief bij Videoland te zien. Magische krachten, horror-elementen, tijdreizen en duisteren geheimen vormen de ingrediënten voor het gekozen thema ‘Modern Fantasy’ van dit jaar. 'Dormis', 'Op Tijd Terug' en 'Black Girl Magic' zijn de drie geselecteerde films van een nieuwe lichting jonge makers die ons beloven mee te nemen in denkbeeldige werelden met eigenaardige karakters. De drie films van de Videoland Academy gaan op 25 september in première op het Nederlands Film Festival en zijn vanaf dan ook direct te zien bij Videoland.