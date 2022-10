Wat speelt bij Videoland in november: 'The Real Housewives of Amsterdam,' docu's over Daley Blind en Rasti Rostelli, 'Special Forces VIPS,' 'Judas II' en nog veel meer.

Na meer dan dertig internationale versies, komen 'The Real Housewives of Amsterdam' in november eindelijk naar Videoland! We volgen zeven succesvolle dames uit de Amsterdamse high society op de voet. Verder staan in november Daley Blind en Rasti Rostelli centraal in hun eigen documentaires, ondergaan elf BN'ers de zwaarste training uit hun leven in 'Special Forces VIPS,' geeft de documentaire 'Payboys' de duistere wereld van jongensprostitutie bloot en volgen we de rechtszaak tegen Willem Holleeder in de dramaserie 'Judas II: Dagboek van een Getuige.' Als kers op de taart staat de finale van 'HNTM' op het programma.

'Daley Blind: Nooit Meer Stilstaan'

De voetbalcarrière van Daley Blind kent vele hoogtepunten, maar ook een aantal dieptepunten: voor Daley is zijn eerste hartstilstand in 2019 zijn zwaarste dieptepunt. In de tweedelige Videoland Original 'Daley Blind: Nooit Meer Stilstaan' wordt Daley gedurende anderhalf jaar na het laatste incident met zijn hart gevolgd en is hij open en kwetsbaar over zijn zorgen en onzekerheden. Hoe ga je hier als topsporter mentaal mee om en hoe kom je een klap als deze weer te boven? Naast de situatie rondom zijn hart komen onder meer ook zijn rijke carrière, waaronder de pieken en dalen bij Ajax, zijn tijd bij Manchester en Groningen en zijn tijd bij Oranje onder leiding van zijn vader aan bod.

De tweedelige Videoland Original documentaire 'Daley Blind: Nooit Meer Stilstaan' is vanaf 1 november in zijn geheel te zien bij Videoland.

'The Sisterhood of the Traveling Pants' 1 & 2

Vier beste vriendinnen worden van elkaar gescheiden en op hun laatste winkeldag samen vinden ze een spijkerbroek die ieder van hen perfect zit. Ze besluiten om deze 'magische' broek te gebruiken als een soort bindmiddel voor de maanden dat ze elkaar niet zien, door elke week een ander de broek te laten dragen. Ondanks dat ze ver van elkaar verwijderd zijn, ervaren ze een zomer die ze nooit meer zullen vergeten.

Beide films van 'The Sisterhood of the Traveling Pants' zijn vanaf 1 november te zien bij Videoland.

'Special Forces VIPS'

Elf bekende Nederlanders doen opnieuw mee aan de zwaarste training van hun leven. Onder leiding van oud-Special Forces operators ondergaan ze de loodzware mentale en fysieke vorming. Ze worden gestript van hun naam, privacy en autonomie; ze zijn slechts een nummer. De BN’ers worden uitgedaagd hun grenzen mijlenver te verleggen. Tijdens de training leven ze totaal geïsoleerd, diep in de bossen van Slovenië en weg van het thuisfront. Ze hebben alleen elkaar. Hoe ver durven ze te gaan? En wie overwint zichzelf?

Het tweede seizoen van 'Special Forces VIPS' is vanaf 2 november wekelijks te zien bij Videoland.

'Judas II: Dagboek van een Getuige'

Deze vijfdelige serie toont het ontroerende relaas van een vrouw die afscheid heeft moeten nemen van een werkzaam leven, van een moeder die probeert het goede te doen voor haar kinderen en kleinkinderen, van een zus en vriendin die haar omgeving altijd op sleeptouw neemt, én van een getuige in de zaak tegen haar broer Willem: Astrid Holleeder. Gijs Naber, Rifka Lodeizen, Marit van Bohemen en Carry Tefsen keren terug in dit seizoen. De beklemmende serie is het vervolg op 'Judas' dat in 2019 verscheen bij Videoland en toont van binnenuit hoe Astrids leven als getuige eruitziet.

De dramaserie 'Judas II: Dagboek van een Getuige' is vanaf 10 november te bingen bij Videoland.

'Holland's Next Top Model finale'

De modewereld is aan het veranderen en 'HNTM' verandert dit seizoen mee. Voor dit nieuwe seizoen zijn talenten geselecteerd die een representatie zijn van die veranderingen. Elke week moeten zij bewijzen alles in huis te hebben om het ver te kunnen schoppen in de mode-scene. Ze werken samen met de beste fotografen van Nederland en maken kennis met de grootste namen uit de fashionwereld. Slechts één van hen gaat uiteindelijk naar huis met de felbegeerde titel. Wie dat wordt, is op 14 november te zien.

'Holland's Next Top Model' is elke maandag te zien bij Videoland. De finale is op 14 november te zien.

'Payboys'

In de Videoland Original documentaire 'Payboys' laten jonge ex-sekswerkers de omvangrijke wereld van jongensprostitutie in Nederland zien. Honderden jonge en kwetsbare jongens worden geronseld en ingezet voor seks tegen betaling, die vaak beginnen als payboy wanneer ze nog minderjarig zijn. Want hoe jonger de jongen, hoe meer klanten bereid zijn om te betalen. In 'Payboys' vertellen Tristan, Giovanni, Deniz en Gino over de duistere kanten van het werk, van systematisch misbruik tot uitbuiting in grote netwerken die tot op de dag van vandaag voor politie en samenleving buiten beeld blijven.

De Videoland Original documentaire 'Payboys' wordt geproduceerd door Skyhigh TV en is vanaf 16 november in zijn geheel te zien bij Videoland.

'Glory Numbered Event 82'

De wedstrijden van Glory zijn live en exclusief te zien bij Videoland. Naast 'Glory Rivals 3' op 5 november is 'Glory Numbered Event 82' vanuit Bonn het eerstvolgende grote event dat te zien zal zijn. Rondom de GLORY-events maakt Videoland een live studioprogramma met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten. Jay-Jay Boske is de ringside reporter. Het commentaar is bij ieder event in handen van Alex Lely en Remy Bonjasky.

'Glory Numbered Event 82' is zaterdag 19 november vanaf 20.00 uur live te zien bij Videoland.

'The Real Housewives of Amsterdam'

Het succesvolle en internationaal bekende 'Real Housewives' format komt naar Amsterdam! Vanaf 24 november volgt Videoland zeven succesvolle vrouwen uit de high society van onze hoofdstad. 'The Real Housewives of Amsterdam' zijn: Cherry-Ann Person, Djamila Celina, Hella Huizinga, Kimmylien Nguyen, Maria Tailor, Sheila Bergeik en Susanna Klibansky.

De Videoland Original 'The Real Housewives of Amsterdam' is vanaf 24 november wekelijks te zien bij Videoland.

'Taken'

Wanneer de zeventienjarige dochter van ex-CIA'er Bryan Mills (Neeson) in Frankrijk wordt ontvoerd door een Albanese mensenhandelaar, komt zijn spionnenervaring goed van pas. De boef is in no time achterhaald, maar dochterlief redden is niet voldoende: de hele criminele bende moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Daarvoor is elk middel geoorloofd, want Bryan is Amerikaan en zijn gezinsleven staat op het spel. Door Luc Besson geschreven en geproduceerde actiethriller mengt een dubieuze moraal met soms vermakelijk James Bond-spektakel.

De speelfilm 'Taken' is vanaf 28 november te zien bij Videoland.

'Rasti Rostelli: The Show Must Go On'

Rasti Rostelli (Roland van den Berg) groeide in de jaren '90 uit tot Europa’s beroemdste hypnotiseur, met zijn opvallende kapsel, diepe stem en spraakmakende acts. Hij hypnotiseert 60.000 mensen en geeft in totaal zo’n 10.000 shows. Toch verloopt zijn carrière niet voorspoedig en krijgt hij veel kritiek te verduren. Zo zou hij mensen voor gek zetten en zijn de shows levensgevaarlijk. Rostelli moet zich steeds verdedigen ten opzichte van de kerk, de wetenschap, de media en zelfs de Nederlandse staat. Anno 2022 staat zijn leven nog steeds in het teken van hypnose. Onlangs is hij weer begonnen met zijn shows en hij leidt een nieuwe generatie hypnotiseurs op om op een dag het stokje van hem over te nemen.

De Videoland Original documentaire 'Rasti Rostelli: The Show Must Go On' wordt geproduceerd door Concept Street en is vanaf 30 november in zijn geheel te zien bij Videoland.