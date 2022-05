Wat speelt bij Videoland in juni?

Wat speelt in Nederland, speelt bij Videoland. Zo herinnert iedereen zich vast nog de mysterieuze verdwijning van cyberexpert Arjen Kamphuis in 2018. In 'Ze Weten Alles Van Je' worden documentaire en fictie gecombineerd om stof to nadenken te geven over de gevaren rondom online privacy waar Arjen voor waarschuwde.

In de documentaire over Emile Ratelband - wie kent hem niet - wordt de man achter het 'Tsjakka!' masker onthuld. Nu het nieuwe seizoen van 'Kopen zonder Kijken' van start is - in preview bij Videoland - staat ook een nieuw seizoen van de Vlaamse versie klaar. Nog iets verder van huis, zijn de internationale series 'Devils' en 'A Discovery of Witches,' waarvan nieuwe seizoenen exclusief bij ons te zien zijn vanaf juni. En uiteraard is ook aan de realityliefhebbers gedacht met een nieuw seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' én een kersvers 'Married at First Sight Australië' seizoen.

'Bumperkleef'

Een agressieve automobilist maakt met zijn familie een angstaanjagende omweg na een conflict op de snelweg met een psychopaat, die niet stopt voordat hij wraak kan nemen. Met hoofdrollen voor Jeroen Spitzenberger, Anniek Pheifer en Roosmarijn van der Hoek.

De speelfilm 'Bumperkleef' is vanaf 1 juni te zien bij Videoland.

'Op Hete Kolen: Het Leven volgens Emile Ratelband'

We volgen Emiles voorbereidingen voor zijn emigratie naar Thailand met zijn twaalfjarige zoon Emilio. Hij wil Nederland achter zich laten en zijn brood daar gaan verdienen. Gedurende het vertrek en zicht op de toekomst, worden ook het verleden en heden geportretteerd. Wie is het verschijnsel Ratelband nu echt?

De driedelige documentaire 'Op Hete Kolen: Het Leven volgens Emile Ratelband' is vanaf 3 juni in zijn geheel te zien bij Videoland.

'Penoza: The Final Chapter'

De Zwarte Weduwe is niet dood… Drugskoningin Carmen van Walraven zit ondergedoken in Canada en leidt daar een anoniem leven. Ze houdt zich overal buiten, totdat er op een avond een collega lastiggevallen wordt en Carmen niet anders kan dan haar te hulp schieten. Uit zelfverdediging vermoordt ze de dader, wordt opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Carmen zal nu definitief moeten afrekenen met haar verleden om haar familie te redden.

De speelfilm 'Penoza: The Final Chapter' is vanaf 4 juni te zien bij Videoland.

'A Discovery of Witches' S3

De briljante historica Diana Bishop heeft haar heksenbloed tot nu toe verloochend. Maar wanneer ze in de Bodleian Library in Oxford op een verloren gewaand betoverd manuscript stuit dat de mysteries rond het bestaan van de magische wezens kan oplossen, wordt ze meegezogen in een gevaarlijk mysterie en kruist ze paden met de raadselachtige geneticus en vampier Matthew Clairmont.

Seizoen drie van 'A Discovery of Witches' is vanaf 6 juni te bingen bij Videoland. Seizoen één en twee zijn al te zien bij Videoland.

'Devils' S2

In 2011 is het hoofd van handel van de Londense NYL-bank, Massimo Ruggero, betrokken bij een schandaal. De plotselinge dood van een collega zet alles op zijn kop. Massimo is vastbesloten om de waarheid te achterhalen en ontdekt een stille oorlog achter de Europese crisis. Met Patrick Dempsey en Alessandro Borghi in de hoofdrol.

Seizoen twee van 'Devils' is vanaf 13 juni te bingen bij Videoland. Seizoen één is al te zien bij Videoland.

'Ex on the Beach: Double Dutch' S8

Binnenkort wordt opnieuw een zonnige vakantie voor acht singles op Gran Canaria verstoord. Zij hebben geen tijd om te genieten van een frisse cocktail want de Tablet of Terror is opgeladen en klaar om er weer een helse vakantie van te maken: één voor één spoelen hun wraakzuchtige exen aan.

Seizoen acht van 'Ex on the Beach: Double Dutch' is vanaf 15 juni wekelijks te zien bij Videoland. Elke zondag daarvoor zie je de aflevering al bij MTV. Eerdere seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'Kopen Zonder Kijken België' S4

De Vlaamse versie van het welbekende format! Woningzoekers geven de zoektocht naar een nieuwe koopwoning volledig uit handen. Presentator Kobe Ilsen gaat samen met makelaar Béa Vandendael en interieurarchitect Bart Appeltans op zoek naar hun droomhuis. De kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat het voor hen is aangekocht.

Seizoen vier van 'Kopen zonder Kijken België' is vanaf 15 juni te bingen bij Videoland.

'Married at First Sight Australië' S9

Australische singles hopen de liefde van hun leven te vinden. Ze worden door experts gekoppeld en ontmoeten hun match pas als ze voor het altaar staan. Durven ze elkaar het jawoord te geven? En nog belangrijker: hoe eindigt het experiment; blijven ze getrouwd of gaan de stellen toch uit elkaar?

Seizoen negen van 'Married at First Sight Australië' is vanaf 28 juni te bingen bij Videoland. De eerdere acht seizoenen zijn al te zien bij Videoland.

'Ze Weten Alles Van Je'

In deze serie duikt onderzoeksjournalist Nadia (Charlie Chan Dagelet) in de vermissing van cyberexpert Arjen Kamphuis. Ze spreekt met vrienden van Arjen en betrokkenen bij deze geruchtmakende verdwijningszaak die nooit is opgehelderd. Het is een spannende combinatie van documentaire en fictie, die de kijker aan het denken zet over de gevaren waar Arjen voor waarschuwde rondom online privacy. Andere rollen in de serie zijn weggelegd voor Monic Hendrickx en Jim Deddes.

De serie 'Ze Weten Alles Van Je' is vanaf 29 juni te bingen bij Videoland.