Wat krijgen de experts voor ogen in 'Van Onschatbare Waarde?'

De eerste verkoper in deze aflevering is René. Hij brengt een kunstwerk van wrakhout mee voor de experts. Het icoon van Victor IV kocht René ooit van zijn oude werkgever, een voormalige bank.

Deze had een aanzienlijke kunstcollectie opgebouwd in de jaren 70 en 80. Dit object, gemaakt van hout uit de Amstel, hing bij een collega op de kamer. René heeft het uiteindelijk overgenomen uit de boedel, maar wil het nu verkopen.

Ook Wil is van de partij. Hij neemt een object mee waardoor Dionne spontaan zin krijgt om te gaan dansen: een akoestisch spelende automatische accordeon. Het instrument wordt aangestuurd door middel van magneten. Binnen de verzameling van Wil is dit eigenlijk een buitenbeentje. Het object is namelijk zo'n 35 jaar oud, waardoor het niet bij het antiek past. Wil doet afstand van het object, om met de opbrengst wat anders te kunnen kopen. De experts dansen in hun kamers, maar waar eindigt het feestje?

'Van Onschatbare Waarde', woensdag 29 september om 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 1.