Wat heeft FOX in oktober te bieden?

Een remake van de film 'The Equalizer' uit de jaren 80 met destijds Denzel Washington in the hoofdrol. In het tweede seizoen van deze serie met wederom Queen Latifah in de rol van Robyn McCall, moet de oud-CIA-agent al haar vaardigheden inzetten om mensen te helpen die nergens anders terecht kunnen.

In het nieuwe seizoen overweegt McCall haar werk als de Equalizer aan de wilgen te hangen, tot rechercheur Marcus Dante haar vraagt om te helpen zoeken naar een onvindbare groep bankovervallers.

'The Equalizer' S2

Vanaf woensdag 4 oktober, elke week een dubbele aflevering vanaf 21.30 uur op FOX.

TOTO KNVB Beker - Eerste ronde

Op dinsdag 31 oktober is de kick-off van het nieuwe TOTO KNVB Beker seizoen met de eerste wedstrijd van de eerste ronde. Ook dit jaar zenden we de wedstrijden weer live uit in samenwerking met ESPN. De starttijd van de wedstrijd wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Kijk de eerste TOTO KNVB wedstrijd van het seizoen op 31 oktober op FOX.

ONGOING

'The Handmaid's Tale' S5

In dit nieuwe seizoen van 'The Handmaid's Tail' wordt June geconfronteerd met de consequenties van de moord op commandant Waterford. Tegelijkertijd worstelt June met het herontdekken van haar identiteit en haar doel van het leven te vinden. De weduwe Serena probeert haar profiel in Toronto te vergroten terwijl de invloed van Gilead Canada steeds verder binnendringt. Commandant Lawrence werkt samen met tante Lydia. Hij probeert Gilead te hervormen en aan de macht te komen in deze patriarchale maatschappij. June, Luke en Moira vechten op afstand tegen Gilead terwijl ze hun missie voortzetten om Hannah te redden.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op FOX.

'Chicago Med' S8

'Chicago Med' is een spannende serie over het leven van een aantal moedige artsen en verpleegkundigen. Samen komen ze voor veel uitdagingen te staan in het chaotische, maar moderne traumacentrum van de bruisende stad Chicago. Na de brand in Halsteads appartement werken Marcel, Choi en Archer samen om de overlevenden te redden. Charles en Cuevas helpen een paranoïde patiënt. Scott neemt een besluit met grote gevolgen.

Elke dinsdag om 20.05 uur op FOX.



ONGOING

'Chicago P.D.' S10

Voor Brigadier Hank Voight en zijn team zijn regels eerder een richtlijn dan wet. Hun doel is Chicago beschermen en misdadigers op hun soms nogal onothodoxe wijze voor de rechter te slepen. Nog aangeslagen door Anna's dood staat Voight voor een nieuw gevaar in de buurt. Er ontstaat nieuwe wrijving in de dynamiek tussen Upton, Halstead en Voight. Het team krijgt daarnaast ook een nieuwe baas.

Elke dinsdag om 21.00 uur op FOX.

ONGOING

'Hudson & Rex' S5

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed op elkaar is afgestemd. Samen zijn ze een ijzersterk duo om verschillende ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken. Wat het team echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson; Rex, een voormalig K-9-hond. Als een jonge vrouw wordt vermist in de Barrens, gaat de verdenking al snel naar haar vriend en moet het team op zoek naar de waarheid achter haar verdwijning.

Elke woensdag om 20.35 uur op FOX.