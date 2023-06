Waldemar ontdekt de hippie-cultuur in 'Ondersteboven van de Amerika's'

Waldemar leert hoe de hippies in de jaren '60 voor het eerst kennis maakten met de heilige paddenstoelen via de Mazateekse sjamaan Maria Sabina.

Hij leert hoe belangrijk de verbinding van de mens met alle facetten van het leven is, en hoe deze ‘Cosmo visie’ het leven van de inheemse wereld beheerst. We spreken vaak van Azteken, maar eigenlijk zijn het verschillende Mechica volken, waarvan sommige nog altijd hun eigen identiteit hebben. De relatie die de oude Mexicaanse volken met de dood hadden is ook in het moderne Mexico nog voelbaar. Maar ook in rituelen als die van de Mazateken is de ‘andere wereld’ altijd dichtbij.

