'Waarde van de Aarde': de sluipwegen van steenkool

In KRO-NCRV's 'Waarde van de Aarde' onderzoekt Twan Huys wat er schuilgaat achter de handel in grondstoffen. Wie verdienen er aan goud, olie, steenkool, gas, kobalt en kritieke metalen? Wat zijn de belangen? En wie betaalt de prijs?

Hoe kan het dat de landen met de rijkste voorraad grondstoffen de armste bevolking ter wereld hebben?

Voor de serie interviewt Twan handelaren, corruptie-onderzoekers, klokkenluiders, hoofdrolspelers zoals de president van de Nederlandse bank en Eurocommissaris Frans Timmermans. Waarde van de aarde werkt met een netwerk van lokale correspondenten. Zij gaan naar de mensen waar het uiteindelijk om gaat: de illegale goudzoekers in het binnenland van Suriname, de kinderen die de kobaltmijnen van Congo worden ingestuurd, een olieboer uit Texas.

In de derde aflevering duikt Twan Huys in de wereld van een van de meest vervuilende brandstoffen: steenkool. De Limburgse mijnen zijn al lang geleden gesloten, maar we zijn nog iedere dag afhankelijk van deze zwarte brandbare stof.

De zoektocht naar steenkool brengt ons in Australië, een van de grote steenkool exporteurs. Twan stuit daar op de verwevenheid van de mijnbouwsector met politieke netwerken en de drastische gevolgen van steenkool op het klimaat en milieu. Hoe komt het dat het grootste mijnbouwbedrijf van Australië een financiële constructie via Nederland heeft opgetuigd om belastingen te ontwijken? En welke sluipwegen worden gebruikt voor steenkool?

KRO-NCRV vindt het belangrijk om met 'Waarde van de Aarde' mensen aan het denken en aan het werk te zetten om duurzamer te leven. Beter voor de aarde en voor jezelf.

'Waarde van de Aarde', woensdag 5 mei om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.