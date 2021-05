'Waarde van de Aarde': de greep van China

In KRO-NCRV's 'Waarde van de Aarde' onderzoekt Twan Huys wat er schuilgaat achter de handel in grondstoffen. Wie verdienen er aan goud, olie, steenkool, gas, kobalt en kritieke metalen? Wat zijn de belangen? En wie betaalt de prijs?

Hoe kan het dat de landen met de rijkste voorraad grondstoffen de armste bevolking ter wereld hebben?

Voor de serie interviewt Twan handelaren, corruptie-onderzoekers, klokkenluiders, hoofdrolspelers zoals de president van de Nederlandse bank en Eurocommissaris Frans Timmermans. Waarde van de aarde werkt met een netwerk van lokale correspondenten. Zij gaan naar de mensen waar het uiteindelijk om gaat: de illegale goudzoekers in het binnenland van Suriname, de kinderen die de kobaltmijnen van Congo worden ingestuurd, een olieboer uit Texas.

In de zesde aflevering, De greep van China, volgt Twan Huys het spoor van Rare Earth: zeldzame aardmetalen. Rare Earth is een verzamelnaam voor een groep metalen die onmisbaar zijn voor onze computers, telefoons en elektrische auto’s, maar ook op grote schaal worden toegepast in zonnepanelen en windmolens. Zonder Rare Earth is er geen energietransitie en meer dan 90 procent hiervan komt uit China. Dat betekent dat dit land een machtig geopolitiek wapen in handen heeft en China deinst er niet voor terug dit wapen te gebruiken. Nieuwe vindplaatsen in onder andere het noorden van Zweden, moeten zorgen voor een oplossing van de Chinese dominantie in Europa. De winning gaat gepaard met grote milieuschade en zorgt daardoor voor fel verzet van de plaatselijke bevolking. Een ander alternatief, deep sea mining, dat wordt ontwikkeld door Nederlandse IHC, is omstreden. Het zou grote schade toebrengen aan het leven op de bodem van onze oceanen. Kan Europa de energietransitie realiseren zonder de natuur te vernietigen?

Twan Huys praat in deze aflevering met onder andere Eurocommissaris en vader van de Green Deal Frans Timmermans, met wetenschappers die onderzoek doen naar Rare Earth en de Chinese journaliste en onderzoekster Hongquaio. Zij groeide op in de schaduw van de uitgestrekte Rare Earth-mijnen. Twan reist af naar Lapland waar de Sami-bevolking haar traditionele leefwijze in gevaar ziet komen.

KRO-NCRV vindt het belangrijk om met 'Waarde van de Aarde' mensen aan het denken en aan het werk te zetten om duurzamer te leven. Beter voor de aarde en voor jezelf.

'Waarde van de Aarde', woensdag 26 mei om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.