VVD-prominent Henk Kamp bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: oud-minister en VVD-prominent Henk Kamp, SP-Leider Jimmy Dijk en Michiel Vos met een update over Donald Trump.
Ook te gast financieel commentator Martin Visser en financieel planner Iris Brik over erfbelasting.
Voormalig minister Henk Kamp
Zondagmorgen is voormalig minister en VVD-prominent Henk Kamp te gast bij Rick Nieman. Over de onrust in het land over de komst van AZC's en het vertrouwen in de politiek.
SP-leider Jimmy Dijk
Partijleider Jimmy Dijk van de SP over het ultimatum van de vakbonden aan het kabinet. De werknemersorganisaties eisen dat de plannen voor het verhogen van de AOW-leeftijd en het verkorten van de WW-duur van tafel gaan. Maar wat zijn de alternatieven?
Martin Visser en Iris Brik
Het is misschien wel de meest gehate belasting, de erfbelasting. In de komende decennia zal meer dan 955 miljard vrijkomen aan erfenissen. Hoe regel je dat? Daarover commentator Martin Visser van de financiele Telegraaf en financieel planner Iris Brik.
Michiel Vos over Donald Trump
Amerikacorrespondent Michiel Vos is te gast bij Rick Nieman. Met een update over president Donald Trump. Van zijn reis naar China, de oorlog in Iran, zijn uitlatingen over zijn opvolging en zijn bouwplannen. Hoe staat president Trump evoor?
'WNL Op Zondag', zondag 17 mei om 10.00 uur op NPO 1.
