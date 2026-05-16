Blijft één van de coaches zonder team achter in 'The Voice'?
Kijkcijfers: dinsdag 12 mei 2026
Songfestivalzaterdag op Radio2: de top 100 én de finale live!

VVD-prominent Henk Kamp bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 16 mei 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: oud-minister en VVD-prominent Henk Kamp, SP-Leider Jimmy Dijk en Michiel Vos met een update over Donald Trump.

Ook te gast financieel commentator Martin Visser en financieel planner Iris Brik over erfbelasting.


Voormalig minister Henk Kamp
Zondagmorgen is voormalig minister en VVD-prominent Henk Kamp te gast bij Rick Nieman. Over de onrust in het land over de komst van AZC's en het vertrouwen in de politiek.

SP-leider Jimmy Dijk
Partijleider Jimmy Dijk van de SP over het ultimatum van de vakbonden aan het kabinet. De werknemersorganisaties eisen dat de plannen voor het verhogen van de AOW-leeftijd en het verkorten van de WW-duur van tafel gaan. Maar wat zijn de alternatieven?

Martin Visser en Iris Brik
Het is misschien wel de meest gehate belasting, de erfbelasting. In de komende decennia zal meer dan 955 miljard vrijkomen aan erfenissen. Hoe regel je dat? Daarover commentator Martin Visser van de financiele Telegraaf en financieel planner Iris Brik.

Michiel Vos over Donald Trump
Amerikacorrespondent Michiel Vos is te gast bij Rick Nieman. Met een update over president Donald Trump. Van zijn reis naar China, de oorlog in Iran, zijn uitlatingen over zijn opvolging en zijn bouwplannen. Hoe staat president Trump evoor?

'WNL Op Zondag', zondag 17 mei om 10.00 uur op NPO 1. 


WNL op Zondag op tv
Zondag 17 mei 2026 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Maandag 18 mei 2026 om 01u10  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.

Peaky Blinders: The Complete Collection
DVD
Fight Club (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
K3 - En Het Lied Van De Zeemeermin (DVD)
DVD
Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'The Floor' - Bruno Wyndaele (VTM)

Het spel wordt steeds spannender. De hoofdprijs van 40.000 euro komt dichter en dichter voor de resterende kandidaten, maar er moeten nog heel wat quizduels gespeeld worden. Wie het duel verliest, moet meteen naar huis.

'The Floor', om 20.30 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Lentebeelden
    12:05
    De week van Bruzz
  • 10:00
    Lentebeelden
    15:00
    Halve Finale Koningin Elisabethwedstrijd cello 2026
  • 10:40
    Timbalo
    10:45
    Uki
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:50
    Blind Gesprongen
  • 01:30
    Geen uitzending
    12:15
    GPs: Behind Closed Doors
  • 04:40
    Geen uitzending
    14:50
    The Irrational
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:40
    Baywatch Hawaii
  • 09:05
    Geen uitzending
    16:05
    Murder in a Small Town
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 10:40
    Zo doe je het!
    10:50
    Het zelfbouwhuis
  • 10:05
    Sullivan's Crossing
  • 10:40
    Pawn Stars
    11:30
    Geen uitzending
  • 10:40
    Het Blok
    11:25
    Open Vuur
  • 10:00
    Murder in a Small Town
    11:35
    Murder 360
  • 10:41
    CEO van mijn leven
    10:51
    Transport & Van.TV
  • 10:32
    Mijn tuin
    11:00
    Vitamine 55
  • 10:35
    Het Weekmenu
    11:20
    De Smaaktoerist
  • 10:05
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    11:55
    The Wives
  • 10:05
    Grey's Anatomy
  • 10:35
    Blauw
    11:25
    Het mooiste meisje van de klas
  • 10:00
    De klas van '26
  • 10:30
    Zin in Zappelin
    10:45
    Stap maar op mijn bezemsteel