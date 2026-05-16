Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 18 mei 2026 - aflevering 77
Florentina neemt een onverwachte uitdaging aan. Fifi krijgt een gevaarlijke uitnodiging en Claire heeft een put voor zichzelf gegraven. Justin moet een knieval maken, terwijl Steph met zichzelf wordt geconfronteerd.


Dinsdag 19 mei 2026 - aflevering 78
Florentina heeft een writer's block. Sami besluit om Claire te helpen, terwijl Fifi zich in het hol van de leeuw begeeft. Justin heeft dan weer grote plannen en Manon krijgt verwarrende signalen van Willem. Steph ziet een ontsnappingspoging.

Woensdag 20 mei 2026 - aflevering 79
Florentina krijgt inspiratie, terwijl Claire Sami eindelijk met andere ogen ziet. Willem probeert alles juist te doen en doet daardoor alles verkeerd. Fifi probeert het goed te maken met Nick. Wes voelt zich schuldig.

Donderdag 21 mei 2026 - aflevering 80
Florentina ontwikkelt haar idee. Charlie heeft een hete ontmoeting, terwijl Steph erg dicht bij een ontsnapping is. Fifi wil een groot feest in de Harry's organiseren en Wes krijgt een onverwacht aanbod. Nadia merkt dat Willem iets te verbergen heeft.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Zaterdag 16 mei 2026 om 15u10  »
VTM
De actie van Florentina en Charlie heeft veel impact, vooral op Nadia. Nadia en Willem zijn het erover eens dat dit niet zonder gevolgen kan blijven, en Florentina weet wat haar boven het hoofd hangt.
Zaterdag 16 mei 2026 om 15u35  »
VTM
Florentina is razend vanwege de actie van haar moeder en Claire hoopt dat de ruzies nu eindelijk mogen stoppen. Claire ontdekt verrassende zaken over Sami en Fifi brengt een zeer lastige boodschap. Amber doet een ultieme poging bij Wes.
Zondag 17 mei 2026 om 14u25  »
VTM
Nadia heeft een grote verrassing voor haar dochters. After-Harry stelt Florentina enkele lastige vragen en Willem maakt het Justin niet gemakkelijk. Justin heeft nog meer problemen, Amber daagt niet meer op, en Els ontfermt zich helemaal over Steph.
Zondag 17 mei 2026 om 14u55  »
VTM
Florentina moet open met Nadia praten en Nick moet iets opbiechten bij Sami. Wes moet een harde beslissing nemen en Claire besluit de waarheid over Sami te weten te komen. Charlie zoekt naar werk.

Verwante artikels