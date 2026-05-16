Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 18 mei 2026 - aflevering 77

Florentina neemt een onverwachte uitdaging aan. Fifi krijgt een gevaarlijke uitnodiging en Claire heeft een put voor zichzelf gegraven. Justin moet een knieval maken, terwijl Steph met zichzelf wordt geconfronteerd.

Dinsdag 19 mei 2026 - aflevering 78

Florentina heeft een writer's block. Sami besluit om Claire te helpen, terwijl Fifi zich in het hol van de leeuw begeeft. Justin heeft dan weer grote plannen en Manon krijgt verwarrende signalen van Willem. Steph ziet een ontsnappingspoging.

Woensdag 20 mei 2026 - aflevering 79

Florentina krijgt inspiratie, terwijl Claire Sami eindelijk met andere ogen ziet. Willem probeert alles juist te doen en doet daardoor alles verkeerd. Fifi probeert het goed te maken met Nick. Wes voelt zich schuldig.

Donderdag 21 mei 2026 - aflevering 80

Florentina ontwikkelt haar idee. Charlie heeft een hete ontmoeting, terwijl Steph erg dicht bij een ontsnapping is. Fifi wil een groot feest in de Harry's organiseren en Wes krijgt een onverwacht aanbod. Nadia merkt dat Willem iets te verbergen heeft.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

