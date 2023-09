VVD-minister Christianne van der Wal in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit verkiezingsseizoen in WNL Op Zondag nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen.

Politieke leiders, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Christianne van de Wal

Zondagmorgen is demissionair minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal te gast bij Rick Nieman. Hoe verder met het stikstofbeleid nu het kabinet demissionair is? Ook wil de VVD-bewindsvrouw terug in de politiek en staat zij op nummer 5 bij de liberalen.



Ingrid Thijssen (VNO-NCW)

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW blikt vooruit op Prinsjesdag en de komende verkiezingen. Wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven? Hoe kijkt de werkgeversvoorzitter naar de wensenlijstjes vanuit de politiek?

Anne Kervers (Extinction Rebellion) en Sjuul Paradijs

Dagelijks blokkeren klimaatactivisten van Extinction Rebellion de A12 in Den Haag. Klimaatdemonstrant Anne Kervers van Extinction Rebellion en media-ondernemer Sjuul Paradijs over de klimaatdemonstraties.

Trendwatcher Farid Tabarki

Trendwatcher Farid Tabarki van Studio Zeitgeist is te gast over toevallige ontdekkingen. Zo heeft het Deense bedrijf Novo Nordisk een beurswaarde van 428 miljard euro. Allemaal dankzij een afslankmiddel dat toevallig werd ontdekt. Over het succes van ongezochte vindingen.

'WNL Op Zondag', zondag 10 september om 10.00 uur op NPO 1.