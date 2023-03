VVD-leider Mark Rutte te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en WNL Op Zondag. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

VVD-leider Mark Rutte

Over drie dagen zijn de verkiezingen. Zondagmorgen is premier en VVD-leider Mark Rutte te gast bij Rick Nieman over de spannende verkiezingsstrijd en de onderwerpen die Nederland bezig houdt. Over de aanval op de linkse wolk en de strijd op rechts.

Columnist Sylvain Ephimeco

Trouw-columnist Sylvain Ephimenco over zijn bundel Twaalf Incorrecte Verhalen met inderdaad twaalf incorrecte verhalen. Een vrolijk pamflet over woke, cancel culture en andere heikele kwesties.

Femmetje de Wind

De staat Israël bestaat dit jaar 75 jaar. Schrijver Femmetje de Wind schetst een portret van de eerste vrouwelijke Israëlische premier Golda Meir. In het najaar verschijnt er een film over deze iconische premier.

'WNL Op Zondag', zondag 12 maart om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.