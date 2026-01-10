De midseizoensfinale van 'Familie' brengt wraak, passie, spanning en feelgood
Vanaf vrijdag nieuwe afleveringen van 'I Can See Your Voice' bij VTM
Niet één, maar twee comebacks in de midseizoensfinale van 'Familie'

VVD-leider Dilan Yesilgöz bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 10 januari 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: onder meer VVD-fractievoorzitter Dilan Yesilgöz, brigadegeneraal Han Bouwmeester over het strategische belang van Groenland en topadvocaten Carry en Geert-Jan Knoops. Ook te gast: schrijver Leon de Winter over Donald Trump.

VVD-partijleider Dilan Yesilgöz
Zondagmorgen is VVD-partijleider Dilan Yesilgöz te gast bij Rick Nieman. Maandag komt de Tweede Kamer terug van reces en begint een nieuw politiek jaar. Waar gaat de VVD-leider zich het komende jaar hard voor maken?  


Brigadegeneraal Han Bouwmeester 
President Donald Trump heeft zijn zinnen gezet op Groenland. Wat maakt het eiland op de Noordpool zo gewild? Brigadegeneraal Han Bouwmeester van de Nederlandse Defensie Academie over het strategische belang van Groenland. 

Leon de Winter
In 'WNL Op Zondag' de komende tijd speciale aandacht voor De Nieuwe Wereldorde. Politici, wetenschappers, topmilitairen en dwarse denkers over het veranderende machtevenwicht in de wereld. Deze week schrijver Leon de Winter over president Donald Trump.  

Carry en Geert-Jan Knoops
Topadvocaten Carry en Geert-Jan Knoops zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Het advocatenechtpaar was afgelopen jaar volop in het nieuws met roemruchte zaken. Welke zaken staan er dit jaar op de rol? En hoe zijn rechtszaken in de loop van de tijd veranderd?

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 11 januari om 10.00 uur op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Maandag 12 januari 2026 om 00u45  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Zondag 11 januari 2026 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Zondag 18 januari 2026 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Maandag 19 januari 2026 om 00u50  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.

Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Lili en Marleen' (VTM)

Nonkel Frans vindt dat jong talent moet worden aangemoedigd. Ondanks Niekes tegenkantingen leent hij zijn camera uit aan Rikki, die samen met de Rosse en Jeanneman een film wil maken die boven 'De Witte' uitstijgt.

'Lili en Marleen', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:05
    De week van Bruzz
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 11:00
    Winterbeelden
    18:25
    Midsomer Murders
  • 12:15
    Wannabe's
  • 12:00
    Chicago Fire
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:05
    De alarmcentrale: pech onderweg
    18:50
    De Augurkenkoning
  • 11:20
    Geen uitzending
    18:50
    9-1-1: Lone Star
  • 10:00
    Geen uitzending
    18:40
    Caught on Dashcam
  • 09:00
    Geen uitzending
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:15
    De Smaaktoerist
    18:45
    James & Co
  • 12:15
    My Life is Murder
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:00
    Bar Rescue
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:30
    A Place in the Sun
    18:55
    Komen eten
  • 11:50
    Murder: Fight for the Truth
    18:30
    Cold Justice
  • 11:53
    Trends Talk
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:24
    Roger
    19:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
  • 12:20
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    17:45
    Het feestmenu van ..
  • 12:10
    New Tricks
    19:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
  • 12:10
    Storage Wars
    17:45
    Nightcrawler
  • 12:15
    Sterren NL Top 25
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:15
    Dit is de kwestie
    18:15
    Podium Klassiek
  • 12:20
    BarnKidz
    18:00
    Wordt aangekondigd