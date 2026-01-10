VVD-leider Dilan Yesilgöz bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: onder meer VVD-fractievoorzitter Dilan Yesilgöz, brigadegeneraal Han Bouwmeester over het strategische belang van Groenland en topadvocaten Carry en Geert-Jan Knoops. Ook te gast: schrijver Leon de Winter over Donald Trump.

VVD-partijleider Dilan Yesilgöz

Zondagmorgen is VVD-partijleider Dilan Yesilgöz te gast bij Rick Nieman. Maandag komt de Tweede Kamer terug van reces en begint een nieuw politiek jaar. Waar gaat de VVD-leider zich het komende jaar hard voor maken?

Brigadegeneraal Han Bouwmeester

President Donald Trump heeft zijn zinnen gezet op Groenland. Wat maakt het eiland op de Noordpool zo gewild? Brigadegeneraal Han Bouwmeester van de Nederlandse Defensie Academie over het strategische belang van Groenland.

Leon de Winter

In 'WNL Op Zondag' de komende tijd speciale aandacht voor De Nieuwe Wereldorde. Politici, wetenschappers, topmilitairen en dwarse denkers over het veranderende machtevenwicht in de wereld. Deze week schrijver Leon de Winter over president Donald Trump.

Carry en Geert-Jan Knoops

Topadvocaten Carry en Geert-Jan Knoops zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Het advocatenechtpaar was afgelopen jaar volop in het nieuws met roemruchte zaken. Welke zaken staan er dit jaar op de rol? En hoe zijn rechtszaken in de loop van de tijd veranderd?

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 11 januari om 10.00 uur op NPO 1.