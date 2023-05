'Vroege Vogels' trekt door Dinkelland

Eén van de nieuwste bewoners van het Dinkelland is de rode wouw. Gewapend met verrekijker speurt het team van Vroege Vogels langs de hemel naar deze zeldzame, grote roofvogel.

Menno is in Twente waar de oeroude Dinkel door een uitgestrekt landschap meandert. Wie geluk heeft kan langs de oevers de broedende ijsvogel en grote gele kwikstaart tegenkomen. In de natte bossen floreren slanke sleutelbloemen, bloeiende bosgeelsterren en bosanemonen. Ook de beek zelf zit vol leven: van beekschaatsenrijders tot vlokreeften.

'Vroege Vogels', zaterdag 27 mei om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.