'Vroege Vogels' is op bezoek in Zalk

zaterdag 2 mei 2026
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Op een oude rivierduin langs de IJssel vind je het dorpje Zalk. De plek waar Nederlands bekendste vogelaar Nico de Haan zijn passie voor vogels als jong jochie ontdekte.

Vanuit de kerktoren kijkt Menno Bentveld uit over het landschap waar grutto’s, tjiftjaffen, rietgorsen en blauwborsten hun plek hebben. Jaren geleden vond de laatste bever van Nederland zijn einde in Zalk. Maar nu zoveel jaar later zijn ze terug van weggeweest. Enkele bevers zijn gezenderd en in de avond gaat de filmploeg mee met onderzoekers om het gedrag van deze zoogdieren te volgen.


'Vroege Vogels', zondag 3 mei om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Zondag 3 mei 2026 om 19u25  »
Vanuit Zalk ontdekken we de natuur rond de IJssel. Van een 800 jaar oud hardhoutooibos tot nevengeulen vol vogels. 's Avonds gaan we op zoek naar bevers die voor onderzoek zijn gezenderd.
Zaterdag 9 mei 2026 om 08u15  »
Vanuit Zalk ontdekken we de natuur rond de IJssel. Van een 800 jaar oud hardhoutooibos tot nevengeulen vol vogels. 's Avonds gaan we op zoek naar bevers die voor onderzoek zijn gezenderd.
Zondag 10 mei 2026 om 19u30  »
Terwijl de torenvalk een muisje grijpt, geniet de steenuil van de zon. In de Nieuwe Driemanspolder is het erg druk. Waar ooit akkers lagen, ligt nu een waterberging vol leven ingeklemd tussen steden.
Donderdag 14 mei 2026 om 17u15  »
Terwijl de torenvalk een muisje grijpt, geniet de steenuil van de zon. In de Nieuwe Driemanspolder is het erg druk. Waar ooit akkers lagen, ligt nu een waterberging vol leven ingeklemd tussen steden.

