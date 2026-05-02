Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Deze talenten stoten door naar de liveshows van 'The Voice van Vlaanderen'

Dit staat in mei op de planning bij STAR Channel

zaterdag 2 mei 2026

Hoe dichter de inwoners van de stad bij de antwoorden komen die ze zoeken, hoe angstaanjagender hun zoektocht wordt. Wie is de Man in Geel, en wat wil hij? Zal de onthulling van Jade en Tabitha de sleutel zijn om eindelijk naar huis te gaan?

NIEUW SEIZOEN
FROM S4


Hoe lan kan Boyd de stad nog bij elkaar houden? En welke rol zal de meest recente gestrande bezoeker van de stad spelen in de komende gebeurtenissen? 

Kijk deze serie vanaf 18 mei, elke maandag vanaf 20.35 uur op STAR Channel. 

NIEUW SEIZOEN
LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME S5

Elliot Stabler keert terug naar de NYPD om de georganiseerde misdaad te bestrijden na een verschrikkelijk persoonlijk verlies. De stad en het politiebureau zijn echter drastisch veranderd in het decennium dat hij weg was, en hij moet zich aanpassen aan een strafrechtsysteem. Stabler moet weer tot zichzelf komen en zijn leven opnieuw op bouwen, terwijl hij een nieuwe elite-taskforce leidt die de machtigste criminele syndicaten van de stad een voor een uit uitschakelt.

Kijk deze serie vanaf 5 mei, elke dinsdag vanaf 20.35 uur te zien op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
THE RESIDENT S4

De aangrijpende ziekenhuis-serie, met o.a. Matt Czuchry en Emily VanCamp, biedt een verrassende kijk op de medische wereld. Het volgt een groep artsen in het Chastain Memorial Hospital die tijdens de dagelijks persoonlijke en professionele uitdagingen vechten voor hun patiënten.

Kijk deze serie vanaf 13 mei, elke woensdag vanaf 21.30 uur op STAR Channel.

SPECIAL
FILMZATERDAG
Tijdens de hele maand mei is zaterdag filmavond!

02-05 'See How They Run'
09-05 'Gifted'
16-05 'Wild'
23-05 'Grand Budapest Hotel'
30-05 'The Watch'

Elke zaterdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.


IT - Welcome to Derry Seizoen 1 (4K Ultra HD Blu-ray) (Steelbook)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (Blu-ray)
DVD
De Ridder - Seizoen 1
DVD
Persbericht STAR Channel
https://www.starchannel.nl/
Meer artikels over STAR Channel
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT1 logo

André probeert Luc met een geschenk aan zijn kant te krijgen. Rudy's pogingen om opnieuw een goede beenhouwer te worden, zijn niet echt succesvol. Joepie, de hond van de familie, zorgt ervoor dat Luc en Rudy een andere kant van André leren kennen.

'Van Vlees en Bloed', om 21.30 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:40
    Joker+ en Lotto
    19:45
    Dublin zoo
  • 18:25
    The Brokenwood Mysteries
    20:00
    VRT NWS Update
  • 19:40
    Stresskippen
    19:55
    Athleticus Urban Games
  • 19:00
    VTM Nieuws
    19:45
    Het Weer
  • 19:40
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
    20:30
    Gran Turismo
  • 18:30
    The Karate Kid III
    20:30
    Knock at the Cabin
  • 19:00
    Police Interceptors
    22:30
    Ironclad: Battle for Blood
  • 19:00
    Allegiance
    00:40
    Murder in a Small Town
  • 19:30
    Pa heeft een lief
    20:00
    Nonkel Jef
  • 19:05
    Huizenjagers
    20:00
    The Real Housewives of Antwerp
  • 19:25
    NCIS
    22:45
    Criminal Minds
  • 19:20
    Two and a Half Men
    19:55
    Journey to the Center of the Earth
  • 19:40
    Chateau Meiland
    20:35
    Zo Man Zo Vrouw
  • 19:30
    World's Most Evil Killers
  • 19:29
    De CFO podcast
    20:03
    Fleet TV
  • 19:29
    De kunstenaar
    19:50
    Mijn tuin
  • 19:40
    Guillaume's Paris
  • 18:55
    Call the Midwife
    20:00
    Silent Witness
  • 19:05
    White Collar
    20:00
    See How They Run
  • 19:05
    De kleine reuzenpanda - Het echte leven in de dierentuin
    20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
  • 19:00
    Woonkoorts
    19:55
    Blauw Bloed
  • 19:20
    Bommetje!
    19:50
    Snapflat