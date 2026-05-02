Dit staat in mei op de planning bij STAR Channel

Hoe dichter de inwoners van de stad bij de antwoorden komen die ze zoeken, hoe angstaanjagender hun zoektocht wordt. Wie is de Man in Geel, en wat wil hij? Zal de onthulling van Jade en Tabitha de sleutel zijn om eindelijk naar huis te gaan?

NIEUW SEIZOEN

FROM S4

Hoe lan kan Boyd de stad nog bij elkaar houden? En welke rol zal de meest recente gestrande bezoeker van de stad spelen in de komende gebeurtenissen?

Kijk deze serie vanaf 18 mei, elke maandag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME S5

Elliot Stabler keert terug naar de NYPD om de georganiseerde misdaad te bestrijden na een verschrikkelijk persoonlijk verlies. De stad en het politiebureau zijn echter drastisch veranderd in het decennium dat hij weg was, en hij moet zich aanpassen aan een strafrechtsysteem. Stabler moet weer tot zichzelf komen en zijn leven opnieuw op bouwen, terwijl hij een nieuwe elite-taskforce leidt die de machtigste criminele syndicaten van de stad een voor een uit uitschakelt.

Kijk deze serie vanaf 5 mei, elke dinsdag vanaf 20.35 uur te zien op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

THE RESIDENT S4



De aangrijpende ziekenhuis-serie, met o.a. Matt Czuchry en Emily VanCamp, biedt een verrassende kijk op de medische wereld. Het volgt een groep artsen in het Chastain Memorial Hospital die tijdens de dagelijks persoonlijke en professionele uitdagingen vechten voor hun patiënten.

Kijk deze serie vanaf 13 mei, elke woensdag vanaf 21.30 uur op STAR Channel.

SPECIAL

FILMZATERDAG

Tijdens de hele maand mei is zaterdag filmavond!

02-05 'See How They Run'

09-05 'Gifted'

16-05 'Wild'

23-05 'Grand Budapest Hotel'

30-05 'The Watch'

Elke zaterdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.