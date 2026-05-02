Dit staat in mei op de planning bij STAR Channel
Hoe dichter de inwoners van de stad bij de antwoorden komen die ze zoeken, hoe angstaanjagender hun zoektocht wordt. Wie is de Man in Geel, en wat wil hij? Zal de onthulling van Jade en Tabitha de sleutel zijn om eindelijk naar huis te gaan?
NIEUW SEIZOEN
FROM S4
Hoe lan kan Boyd de stad nog bij elkaar houden? En welke rol zal de meest recente gestrande bezoeker van de stad spelen in de komende gebeurtenissen?
Kijk deze serie vanaf 18 mei, elke maandag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME S5
Elliot Stabler keert terug naar de NYPD om de georganiseerde misdaad te bestrijden na een verschrikkelijk persoonlijk verlies. De stad en het politiebureau zijn echter drastisch veranderd in het decennium dat hij weg was, en hij moet zich aanpassen aan een strafrechtsysteem. Stabler moet weer tot zichzelf komen en zijn leven opnieuw op bouwen, terwijl hij een nieuwe elite-taskforce leidt die de machtigste criminele syndicaten van de stad een voor een uit uitschakelt.
Kijk deze serie vanaf 5 mei, elke dinsdag vanaf 20.35 uur te zien op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
THE RESIDENT S4
De aangrijpende ziekenhuis-serie, met o.a. Matt Czuchry en Emily VanCamp, biedt een verrassende kijk op de medische wereld. Het volgt een groep artsen in het Chastain Memorial Hospital die tijdens de dagelijks persoonlijke en professionele uitdagingen vechten voor hun patiënten.
Kijk deze serie vanaf 13 mei, elke woensdag vanaf 21.30 uur op STAR Channel.
SPECIAL
FILMZATERDAG
Tijdens de hele maand mei is zaterdag filmavond!
02-05 'See How They Run'
09-05 'Gifted'
16-05 'Wild'
23-05 'Grand Budapest Hotel'
30-05 'The Watch'
Elke zaterdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.
André probeert Luc met een geschenk aan zijn kant te krijgen. Rudy's pogingen om opnieuw een goede beenhouwer te worden, zijn niet echt succesvol. Joepie, de hond van de familie, zorgt ervoor dat Luc en Rudy een andere kant van André leren kennen.
'Van Vlees en Bloed', om 21.30 uur op VRT 1.