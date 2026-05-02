Mei op BBC Belgium: spanning en drama op topniveau

Vanaf 5 mei 2026 krijgt premium dramazender BBC First een nieuwe naam en gaat de zender verder als BBC Belgium. Daarmee krijgt de populairste internationale zender in Vlaanderen een frisse, nieuwe identiteit.

Kijkers behouden toegang tot een rijkgevulde line-up van drama van wereldklasse en meeslepende misdaadseries, in een vernieuwde omgeving. Het aanbod is speciaal samengesteld voor het Vlaamse publiek en volledig gelokaliseerd met Nederlandse ondertiteling.

'Wild Cherry' gaat in première op woensdag 6 mei om 21.00 uur op BBC Belgium

'Wild Cherry' is een coming-of-age drama voor zowel moeders als dochters, waarin thema’s als privilege, macht en sociale media centraal staan. Het gezegde 'zo moeder, zo dochter' krijgt extra lading in een complexe wereld waar gevaar en verraad altijd op de loer liggen, zelfs in een ogenschijnlijk perfecte omgeving.

In Richford Lake lijkt alles op orde voor supermoeder Juliet (Eve Best) en zakenvrouw Lorna (Carmen Ejogo). Maar wanneer hun dochters Grace (Imogen Faires) en Allegra (Amelia May) worden beschuldigd van een schokkend schandaal op hun exclusieve privéschool, beginnen verborgen geheimen en leugens de hechte gemeenschap langzaam uiteen te drijven.

'The Marlow Murder Club' seizoen 3 gaat in première op dinsdag 5 mei om 21.00 uur op BBC Belgium

Als inmiddels vast onderdeel van het team van de pas gepromoveerde rechercheur DI Tanika Malik, keren de gepensioneerde archeoloog Judith Potts, hondenuitlater Suzie Harris en domineesvrouw Becks Starling terug in het derde seizoen van The Marlow Murder Club. Met hun onorthodoxe aanpak storten ze zich opnieuw op een reeks spraakmakende moordzaken. Al snel wordt voor de amateurdetectives duidelijk dat hun onderzoek dit keer dichter bij huis komt dan ooit tevoren.

Van de plotse dood van de vriendelijkste man van Marlow, de geliefde burgemeester, tot een celebritychef die dood wordt aangetroffen tijdens de lancering van zijn kookboek, waar de halve stad aanwezig is: het team werkt onder het waakzame oog van de Marlow-gemeenschap. Ook worden ze opgeroepen naar een griezelig landhuis, ergens afgelegen, waar ze stuiten op een zaak die nauw verweven is met Becks’ verleden en de toekomst van hun rol als burgeradviseurs op het spel zet. Judith, Suzie en Becks zullen meer dan ooit moeten samenwerken om deze moordenaars te ontmaskeren. Met Samantha Bond, Jo Martin, Cara Horgan en Natalie Dew.

'Call the Midwife' seizoen 15 gaat in première op donderdag 7 mei om 21.00 uur op BBC Belgium

'Call the Midwife', het bekroonde drama over de nonnen en verpleegkundigen in Poplar, East London, keert terug. Het nieuwe seizoen gaat van start in 1971, waar enkele van de vrouwen zich aansluiten bij de Women’s Lib-beweging en symbolisch hun beha’s verbranden buiten Nonnatus House. Naarmate het jaar vordert, krijgt het team te maken met uiteenlopende en ingrijpende gevallen, waaronder vroeggeboortes, placenta previa, nierkanker, tuberculose en slavernij.

'Lynley' gaat in première op vrijdag 8 mei om 21.00 uur op BBC Belgium

Leo Suter en Sofia Barclay spelen het onconventionele speurdersduo DI Tommy Lynley en DS Barbara Havers in een moderne herwerking van de populaire oorspronkelijke reeks. Tommy Lynley is een briljant politiedetective, maar voelt zich binnen het korps toch een buitenstaander door zijn aristocratische achtergrond. Hij wordt gekoppeld aan Barbara Havers, een sergeant met een eigenzinnige aanpak en een arbeidersachtergrond. Op het eerste gezicht hebben ze weinig gemeen, maar ondanks alle verschillen groeien Lynley en Havers uit tot een sterk team, gedreven door hun gedeelde drang naar gerechtigheid. Zijn analytisch vermogen en haar vastberadenheid, zijn kennis en haar instinct: juist door samen te werken ontdekken ze waar ze echt thuishoren.

'Miss Scarlet' seizoen 6 gaat in première op maandag 25 mei om 21.00 uur op BBC Belgium

In het zesde seizoen van 'Miss Scarlet' begint Eliza’s (Kate Phillips) poging om alles te combineren vruchten af te werpen. Haar zaak floreert, maar op persoonlijk vlak betreedt ze nieuw terrein wanneer ze haar hart volgt en een relatie probeert op te bouwen met inspecteur Alexander Blake (Tom Durant Pritchard). Hoewel Eliza een expert is in forensisch onderzoek, gifstoffen, autopsies en talloze andere vaardigheden die helpen bij het oplossen van misdaden, is ze op het gebied van liefde nog een echte beginner.

Zoals altijd zijn de straten van Londen het decor van intrigerende, wekelijkse zaken, en zorgen zowel nieuwe als vertrouwde gezichten voor extra dynamiek. Nu Fitzroy promotie heeft gemaakt naar een hogere functie op een ander bureau, wordt hij vervangen door George Willows (Sam Buchanan), een vastberaden jonge rechercheur die net begint bij Scotland Yard. De vraag is: kan Eliza de eisen van haar persoonlijke en professionele leven in balans houden?

'Foyle’s War' seizoen 6 gaat in première op zaterdag 16 mei om 21.00 uur op BBC Belgium

Het zesde seizoen van 'Foyle’s War' speelt zich af in de onrustige maanden na de overwinning in Europa, terwijl Groot-Brittannië worstelt met de overgang van oorlog naar wederopbouw. Detective Chief Superintendent Christopher Foyle (Michael Kitchen), die steeds meer gefrustreerd raakt door de politieke beperkingen in zijn werk, moet zijn weg vinden in een nieuwe realiteit waarin loyaliteiten uit oorlogstijd verschuiven, oude geheimen naar boven komen en de grens tussen gerechtigheid en nationaal belang vervaagt.

Seizoen 6 gaat van start in juni 1945, wanneer Foyle op verzoek van de Britse inlichtingendienst een ontsnapte Russische krijgsgevangene opspoort en betrokken raakt bij een moordonderzoek onder leiding van zijn voormalige ondergeschikte, DI Paul Milner. De situatie zet niet alleen hun toch al gespannen relatie verder onder druk, maar brengt ook Foyles leven in gevaar. Ondertussen probeert Sam Stewart (Honeysuckle Weeks) haar draai in het burgerleven te vinden, maar blijkt ze opnieuw onmisbaar wanneer zij en Foyle de waarheid achterhalen van een reeks nachtelijke overvallen en de verdachte dood van een man die van verraad werd beschuldigd.

In mei kan je op BBC Belgium blijven kijken naar de volgende series:

'Beyond Paradise' seizoen 4, elke maandag om 21.00 uur t/m 18 mei

'Hudson and Rex' seizoenen 1-5, elke werkdag om 20.00 uur t/m 6 augustus

'Black Ops' seizoen 2, elke zondag van 20.00 tot 20.30 uur t/m 10 mei

'Foyle’s War' seizoen 5, op zaterdag 9 mei om 21.00 uur