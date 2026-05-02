Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in mei

Op vrijdag 8 mei bereikt de legendarische natuuricoon zijn 100ste verjaardag en ter gelegenheid daarvan brengt National Geographic 'Ocean with Sir David Attenborough' onder de aandacht.

SPECIAL
SIR DAVID ATTENBOROUGH 100 JAAR


In deze vorig jaar verschenen en veelbesproken documentaire werkt Attenborough voor het eerst samen met National Geographic en laat hij haarscherp zien waarom de oceaan op een kantelpunt staat én welke stappen nodig zijn om haar te beschermen en te herstellen.

Sir David Attenborough put uit een leven lang ervaring om de meest spectaculaire onderwaterhabitats van de aarde te onthullen, en laat zien dat de oceaan een van de laatste grote grenzen van ontdekking is. Nu, op 100-jarige leeftijd en wereldwijd beschouwd als een van de meest vertrouwde en invloedrijke vertellers van natuurverhalen, brengt Attenborough een uniek persoonlijk perspectief op de urgente uitdagingen waarmee onze oceanen worden geconfronteerd.

Met adembenemende beelden en krachtige storytelling belicht hij zowel de kwetsbaarheid als de veerkracht van marine ecosystemen, van kleurrijke koraalriffen tot de diepe, onontdekte oceaanbodem. Terwijl hij de grootste bedreigingen voor de oceaan blootlegt, waaronder klimaatverandering en vervuiling, blijft zijn boodschap uiteindelijk hoopvol: dat met de juiste acties het herstel van zeeleven op ongekende schaal niet alleen mogelijk is, maar ook binnen handbereik ligt.

Kijk OCEAN op de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough op 8 mei om 19.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN
TUCCI IN ITALY S2

Stanley Tucci gelooft dat de beste manier om een land te begrijpen via het eten is. Nergens geldt dat zo sterk als in Italië, waar de vorm van je pasta en de saus die je erbij serveert direct iets zeggen over identiteit, en elke regio van de andere onderscheiden.

In deze nieuwe serie gaat Stanley op een culinaire reis om de verbinding te ontdekken tussen het eten, het land en de mensen van het land waar hij zo van houdt.

Vanaf 17 mei elke zondag om 18.00 uur een dubbele aflevering op National Geographic.

NIEUW
ANCIENT STRUCTURES: SECRETS REVEALED

Van het ingenieuze, overstromingsbestendige ontwerp van Newgrange tot de kosmische precisie van Maya-piramides en de hypnotiserende symmetrie van Chand Baori: ontdek eeuwenoude bouwwerken die nog altijd tot de verbeelding spreken en ons begrip tarten.
Met behulp van archeologie en geavanceerde technologie worden de verborgen geheimen van ’s werelds grootste wonderen onthuld, van de technische genialiteit van het Colosseum in Rome tot de verfijnde watersystemen van Angkor Wat en de mysterieuze moai-beelden van Paaseiland.

Samen laten deze locaties de buitengewone kennis, creativiteit en ambitie van oude beschavingen zien.

Vanaf 5 mei elke dinsdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW
ENGINEERING BY CATASTROPHE

Over de hele wereld creëren ingenieurs buitengewone moderne meesterwerken, constructies die de grenzen van het mogelijke verleggen. Elk jaar worden bruggen, tunnels, wolkenkrabbers en zelfs ruimtevaartuigen ambitieuzer, waarbij ze indrukwekkende innovaties en schaal laten zien.

Maar met elke doorbraak komen ook nieuwe risico’s. Om veilig te kunnen bouwen, moeten ingenieurs de zwaarste scenario’s onder ogen zien en testen hoe deze constructies zich gedragen onder extreme omstandigheden, waarbij mogelijke zwakke plekken aan het licht komen. Van branden en explosies tot overstromingen en catastrofale botsingen: deze uitdagingen zijn moeilijk, maar essentieel om te begrijpen.

In deze zesdelige serie kijken we terug op eerdere mislukkingen en doorbraken om te laten zien hoe de techniek zich blijft ontwikkelen en hoe we zo bouwen aan een veiligere en veerkrachtigere toekomst.

Vanaf 21 mei elke donderdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN
CAR SOS S14

'Car SOS' keert terug met tien nieuwe undercover restauraties, hartverwarmende verhalen, technisch vakmanschap en onthullingen met bekende gezichten. Tijdens hun reis door het land nemen Tim en Fuzz uiteenlopende projecten onder handen: van een Austin Healey uit de jaren 50 die meer dan 50 jaar in een garage verstopt stond, tot een levensreddende 4x4. En voor het eerst in de geschiedenis van 'Car SOS' stappen de mannen over van vier naar twee wielen met de restauratie van een Triumph-motorfiets.

Vanaf 2 mei elke zaterdag om 19.00 uur een dubbele aflevering op National Geographic.

SPECIAL
TWEEDE WERELDOORLOG

'Liberation D-Day to Berlin', 'Defending Europe', 'World War 2', 'Erased: WW2's Heroes of Color', 'Secret Nazi Bases'. Om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog zenden we drie dagen extra Tweede Wereldoorlog content uit. 

Op 3,4 & 5 mei vanaf 12.00 uur zendt National Geographic diverse programma’s uit die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.


