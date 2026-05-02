Maakt je naam wie je bent? Kimberley zoekt antwoorden in de documentaire 'Het bloed van mijn vader'

zaterdag 2 mei 2026

Hoe bepaal je wie je bent, als de naam die bij je hoort nooit officieel van jou is geweest? In de documentaire 'Het bloed van mijn vader' wordt de 28-jarige Kimberley gevolgd in haar indringende zoektocht naar waarheid en identiteit.

Elf jaar na de gewelddadige dood op haar haar vader, Kenneth Richards, probeert ze te achterhalen wie hij was, en welke rol hij nog steeds speelt in haar leven. Terwijl ze strijdt voor de officiële erkenning van zijn achternaam, wordt ze geconfronteerd met onbeantwoorde vragen uit zijn verleden.


Kimberley was zeventien jaar toen haar vader in zijn woning in Amsterdam werd vermoord. Na zijn dood hoorde ze voor het eerst over de schaduwkanten van zijn leven: de conflicten, verdenkingen en een crimineel verleden. Omdat ze zelf wil ontdekken wat waar is, gaat ze op onderzoek uit. Ze spreekt met familieleden en reist naar Suriname, het land waar haar vader opgroeide. Daar duikt ze in zijn geschiedenis, op zoek naar antwoorden op vragen die haar al jaren bezighouden: welke keuzes maakte hij? Wie was hij als man? En hield hij van haar? 

Haar zoektocht draait niet alleen om het verleden, maar ook om haar eigen identiteit. Kimberley draagt juridisch niet de achternaam van haar biologische vader, iets wat al lange tijdwringt. Ze onderzoekt of postume erkenning mogelijk is, zodat ze officieel de naam kan aannemen die voor haar voelt als thuiskomen. 

‘Het bloed van mijn vader’ laat zien hoe familiegeschiedenis, trauma en liefde, generaties lang doorwerken. Terwijl Kimberley dichter bij de waarheid komt, wordt haar zoektocht steeds persoonlijker: hoe verhoud je je tot iemand die je heeft gevormd, maar die je nooit volledig hebt kunnen kennen? 

'Het bloed van mijn vader' is een coproductie van BNNVARA en Tangerine, mede mogelijk gemaakt door het NPO fonds.

'Het bloed van mijn vader', zondag 3 mei om 22.40 uur bij BNNVARA op NPO 2 en te streamen via NPO Start.


André probeert Luc met een geschenk aan zijn kant te krijgen. Rudy's pogingen om opnieuw een goede beenhouwer te worden, zijn niet echt succesvol. Joepie, de hond van de familie, zorgt ervoor dat Luc en Rudy een andere kant van André leren kennen.

'Van Vlees en Bloed', om 21.30 uur op VRT 1.

