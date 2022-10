'Vroege Vogels' is in de Blauwe Kamer

En dag leven, en in die ene dag vervellen, paren, eitjes leggen en sterven. En dan ook nog eens gefilmd worden door het team van Vroege Vogels. Dat is het leven van duizenden eendagsvliegen aan de Nederrijn.

Deze week is 'Vroege Vogels' in de Blauwe Kamer, een dynamisch rivieroeverreservaat dat regelmatig overstroomt. Samen met de dynamiek van de rivier zorgen de koniks en de galloways voor bijzondere stroomdalflora. Lepelaars staan hier zij aan zij met grote zilverreigers en aalscholvers. En juist tijdens de draaidagen is de visarend al jagend aanwezig in dit prachtige natuurgebied.

'Vroege Vogels', zaterdag 22 oktober om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 2.